El detalle por el que Michael Bublé se llevó la atención de todos en el reencuentro de Casados con Hijos

El anuncio del regreso de Casados con Hijos en su versión teatral llegó colmado de emociones. Es que, tras 16 años sin mostrarse en escena, finalmente el elenco actualmente conformado por Guillermo Francella (Pepe), Florencia Peña (Moni), Luciana Lopilato (Paola), Darío Lopilato (Coqui) y Marcelo de Bellis (Dardo) llegó para aportar una dosis de humor al público argentino. Sin embargo, su presentación estelar vino acompañada de una persona que se llevó todas las miradas: Michael Bublé, el exitoso cantante norteamericano y esposo de la ex Rebelde Way.

La familia más querida de la televisión se reunió y rápidamente generó cientos de reacciones en las redes sociales. Risas y abrazos es lo que se pudo ver en las imágenes de su encuentro, que fueron capturado por el cantante canadiense y padre de Elias, Vida y Noah.

A través de su cuenta de Instagram, fue Florencia Peña la encargada de publicar el video del momento en el que los cinco brindan y se lucen bajo las luces de la cámara. “Somos tan grosos los Argento que Michael Bublé se tomó un avión para fotografiarnos”, expresó la actriz, quien hizo alusión a la presencia del artista en el lugar. Por su parte, el canadiense aportó todo su entusiasmo para capturar el momento: se acostó en el suelo para buscar un mejor ángulo y expresó: “Ahora son todos los actores más altos”.

Michael Bublé en la presentación de Casados con hijos

A continuación, estalló en risas para incitar a los cinco a que también lo hagan. Sin embargo, eso no fue necesario gracias al humor ácido de Francella, a quien luego de varias selfies Peña le pidió que diga unas palabras y él, al unísono, bromeó: “Quiero entrar en Divas”, en relación al reciente arribo de la actriz a la plataforma de contenido para adultos. En tanto, las risas estallaron en el lugar. De esa forma, las postales dejaron en evidencia que la buena relación del canadiense con el elenco que integra Lopilato es excepcional.

La versión teatral de Casados con hijos estaba pautada para junio de 2020, pero luego se postergó para el verano de 2021 por consecuencia de la pandemia. Si bien ya estaba todo encaminado, la productora de la puesta finalmente anunció la cancelación del esperado estreno con la consecuente devolución de las entradas, argumentando la imposibilidad de llevar adelante el espectáculo en este contexto sanitario. Meses después, una polémica envolvió al elenco por la noticia de que Érica Rivas (María Elena Fuseneco) no estaría en la obra teatral, luego de mantener idas y vueltas con la producción.

“Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, había dicho la actriz en una entrevista con el periodista Julio Leiva en Caja negra (Filo News).

Pasaron años de aquellos conflictos y, con las condiciones necesarias para presentarse, finalmente lo harán en el teatro Gran Rex en 2023, de la mano del canal Telefe y de la productora RGB, fundada por Gustavo Yankelevich.

El elenco de Casados con hijos con Michael Bublé, el encargado de fotografiar el momento de su presentación Gentileza RGB y Telefe

Darío Lopilato habló de la salida de Érica Rivas en la versión teatral de Casados con Hijos

En enero de este año, Darío Lopilato se pronunció respecto del conflicto que mantuvo la producción de la sitcom con la reconocida actriz y aportó su punto de vista.

“La verdad que no tengo idea si ya hay una actriz elegida para reemplazar a Érica, el que sabe más del tema es Marcelo de Bellis al cual le mando un beso”, expresó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, cuando le preguntaron por la actriz que personificó durante las dos temporadas de la ficción al personaje de María Elena Fuseneco.

Luego, se refirió de lleno a la relación que mantiene con la actriz en la actualidad, y destacó que es “excelente”. “Lo único que te puedo decir es que Érica es una compañera de lujo y una mujer excelente. Como compañera, mujer y amiga, desde ese lado te puedo hablar. En el otro lado, no estoy. Hasta hoy en día nos hemos enviado mensajes. Todos hicimos fuerza para que estemos todos”.

En relación con la decisión que tomó Rivas de alejarse de la versión teatral de la ficción, sentenció: “Hay un punto en el cual a mi no me gusta meterme, las decisiones son personales. La verdad que nunca me voy a olvidar de una compañera de lujo como ella. La semana pasada nos seguimos en Instagram y veo las publicaciones de ella. Hay una buena relación pero hay cosas que te superan”.

Al ser consultado sobre la suspensión de la obra por consecuencia del coronavirus, Lopilato agregó: “No podés saber qué sucedió. Todos queremos volver a hacerlo, pero no se sabe. Imaginate que teníamos no sé cuántos Gran Rex vendidos y nos cayó una pandemia”.

El personaje de Darío Lopilato, "Coqui", estaba siempre persiguiendo a Maria Elena Fuseneco, de la cual estaba enamorado Captura

Hacia el final de la entrevista, el hermano de Luisana Lopilato reflexionó: “Hoy en día tenemos que cuidarnos más que nunca, cuidándose uno es cuidar al otro. Es parte de la realidad”.