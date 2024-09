El impresionante cambio de look de Eva García, la pareja de Alejandro Garnacho, que la dejó irreconocible

Escuchar

Eva García y Alejandro Garnacho suelen compartir detalles de su vida en las redes sociales: muestran momentos íntimos de su relación y también el rápido crecimiento de su hijo Enzo. Recientemente, la joven decidió celebrar su vigésimo cumpleaños con una fiesta llena de glamour, marcada por un cambio de look radical que dejó a todos sorprendidos. Este nuevo estilo, con el que buscó reflejar el comienzo de una nueva etapa en su vida, generó furor entre todos sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron ante la transformación de la it girl, quien se sumó a una tendencia de moda con su peinado.

En el marco de su cumpleaños número 20, Eva García compartió en redes sociales una serie de fotos de su fiesta, llena de estilo, con decoraciones de globos y un cartel luminoso de fondo. Para la ocasión, lució un elegante minivestido negro con escote corazón y falda amplia, pero lo que más destacó fue su cambio de look: después de años, decidió abandonar el característico flequillo recto que siempre la había definido.

Eva García dejó atrás el flequillo y jugó fuerte con un nuevo look de pelo (Captura: Instagram @evagarcia)

Como si eso fuera poco, además de dejar atrás ese corte que la acompañó durante tanto tiempo, fue por más y se aclaró el pelo, pasando de un castaño oscuro a un rubio difuminado al mejor estilo balayage, manteniendo sus raíces naturales, pero dejando en evidencia su nuevo estilo. Sonriente con su nuevo look, posó junto a su bebé y al futbolista español nacionalizado argentino, que actualmente juega como delantero en el Manchester United.

Eva García cambió su color de pelo (Captura: Instagram @evagarcia)

Algunas horas antes del festejo, el perfil de Instagram del salón en el que se realizó el cambio de look ya había publicado una imagen del resultado final, en la que se puede apreciar el corte y color exacto que eligió la joven española. En el pie de la publicación, expresaron: “Eva quería dejarse crecer el flequillo y agregar algunas extensiones para difuminarlo y darle algo de forma a su rostro”. Y sentenciaron: “Por supuesto, esto fue un gran desafío para nosotros, ya que los flecos son muy difíciles de mezclar cuando son tan gruesos. Tuvo este flequillo durante años y esto fue muy importante para ella, pero lo destrozamos”.

Las reacciones de los usuarios al nuevo estilo de Eva García

Como era de esperarse, el cambio de look que la joven no pasó desapercibido en su red social con más de 680 mil seguidores. Tanto así que el post alcanzó más de 150 mil “me gustas” y una catarata de comentarios de parte de los usuarios, en donde no faltaron los elogios. “Te ves mucho más bonita”, “Qué guapa”, “Al fin te sacaste el fleco”, “Quedó hermosa, subió mil niveles”, “Como puede cambiar tanto el flequillo, es otra persona”, “Hermoso tu pelo así“, “Reina indiscutida”, “Que bello te queda ese color de cabello”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

El emotivo mensaje que le dedicó Garnacho a su novia en el día de su cumpleaños

El tierno mensaje de Garnacho para su novia (Captura: Instagram @evagarcia)

Por lo que Eva mostró en sus redes sociales, pasó su día especial rodeada de sus seres queridos, incluido el futbolista. Mediante sus redes sociales, el joven compartió una postal del evento y le dejó unas tiernas palabras a su novia: “Muchas felicidades, mi amor, te amamos mucho”, escribió, acompañando sus palabras con emojis de corazones. Por su parte, ella, con mucha emoción, replicó la historia en su perfil y expresó: “Los quiero tanto”.

