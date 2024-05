Gran Hermano: el incómodo momento que pasó Zoe en vivo al enterarse que su novio y su mamá se pelearon

Escuchar

Zoe Bogach se convirtió en la última eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe). El domingo 19 de mayo, y tras cinco meses de juego, la joven de 21 años quedó fuera del reality por el voto del público y al abandonar el aislamiento se enteró de los conflictos que la rodean. De la mano de Gastón Trezeguet supo sobre la pelea pública entre su novio, Manuel Ibero, y su mamá, Aixa Abasto, y no dudó en mostrarse muy sorprendida.

Aixa Abasto ingresó a la casa como parte del grupo de seres queridos de los jugadores para sumarse a sus estrategias. Sin embargo, fue una de las nominadas y el público eligió su eliminación, que como consecuencia fue también la de su hija. De esta forma, ambas abandonaron el reality. Una vez fuera, fue Zoe la protagonista de la noche de El Debate (Telefe) y allí tuvo su esperado reencuentro con su novio, Manu.

Zoe se convirtió en la última eliminada de GH (Captura video)

Pese a un reencuentro amoroso, el tono de la conversación cambió de inmediato ante el punzante comentario de Gastón, quien le contó sobre las rispideces entre el joven y su mamá. “Yo no tengo idea, antes de entrar a la casa estaba todo bien. Me estoy enterando recién ahora, no sé qué pasará. Lo hablaremos afuera. Me llamó la atención que en el ‘congelados’ no me trajera una foto de él”, indicó la exhermanita, quien se mostró preocupada.

Por su parte, Aixa tomó la palabra y pidió que no se hablara del tema hasta que ella pueda hablar en privado con su hija. “Quiero cuidar su cabecita porque ella no sabe nada. Es largo y es complejo”, lanzó tajante. Asimismo, aclaró que en cuanto a las fotos que ella envió al juego fueron elegidas según los pedidos de la producción. “No hay ninguna mala intención”, remarcó.

Aixa Abasto tuvo un fuerte enfrentamiento mediático con el novio de su hija (Captura video)

En ese momento, Lucía Maidana interrumpió el momento para calmar a su amiga y aprovechó para lanzar una crítica: “Zoe tranquila, es un juego. Tu mamá hizo cosas, pero está todo bien, afuera está todo re lindo. Hizo cosas como cualquier mamá. Manu se portó de diez, yo lo cuidé”. Por último, la recién eliminada destacó que su madre es muy protectora con ella y habrá mucho que charlar.

