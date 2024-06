El inesperado gesto de Liam Gallagher con su hermano Noel que sorprende a los fanáticos de Oasis

Escuchar

A lo largo de la historia de la música existieron fuertes peleas entre miembros de bandas, incluso entre las más exitosas a nivel internacional. Los egos, las diferencias en la convivencia o la cantidad de años juntos hicieron que los grupos cumplan un ciclo y que los integrantes opten por tomar un camino solista. Un claro ejemplo de esto fue Oasis, conformado por los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes se separaron en el 2009, luego de una discusión en el backstage de un festival. A pesar de que los fanáticos pidieron su reconciliación y su vuelta, ninguno de los dos dio señales de ello hasta esta semana, cuando un seguidor se percató de un pequeño detalle que ilusionó a muchos.

Oasis se transformó en una de las bandas más importantes de Gran Bretaña, pero la relación de los hermanos no fue la mejor durante los últimos años. En agosto de 2009, Noel abandonó el grupo en el backstage del festival Rock en Seine de París, tras un enfrentamiento con su hermano menor.

Oasis se separó en agosto del 2009 G. Sony

A partir de aquel momento, cada uno comenzó a hacer su carrera de manera solista y nunca dieron el brazo a torcer en cuanto a una reconciliación y, mucho menos, a una posible vuelta de la banda. Sin embargo, parece que Liam tiene ganas de hacer las paces.

Primero, porque durante su gira del 30° aniversario de Definitely Maybe de este año, Liam le dedicó “Half The World Away” y “Lock All The Doords” a su hermano por la era de Oasis. Y segundo, porque un seguidor del artista compartió una imagen en X donde mostró que el cantante le reserva siempre un asiento a Noel, en caso de que quiera presenciar su concierto.

El fanático en cuestión se llama Simon Love, quien compartió en X una imagen tras haber asistido a un concierto de Liam. “Estoy en un palco de hospitalidad en el concierto de Liam Gallagher y acabo de ver esto en un asiento frente al mío”, señaló. Sin embargo, con el revuelo que se armó, el usuario debió salir a desmentir el posteo y contó que en realidad era una foto capturada en un concierto de Jesus and Mary Chain en 2014.

La publicación del fanático de Oasis que armó un revuelo

No obstante, Liam tomó el guante y confirmó que efectivamente le guarda un asiento especial para su hermano mayor en cada uno de los conciertos que da. Un usuario de las redes sociales le consultó sobre este tema y él respondió sin tapujos en la lengua: “Sí, nunca se sabe”.

La respuesta de Liam Gallagher ante la consulta de un seguidor

Por el momento, Noel no le devolvió el gesto de manera pública, pero los fanáticos de Oasis se ilusionaron y ya sueñan con que, en un futuro, vuelvan a reunirse arriba de un escenario.

Cabe destacar que no se sabe si el mayor de los Gallagher conoce sobre el gesto de su hermano menor, pero la explosión de esta publicación podría ayudar a que le llegue el mensaje por el bien de esta legendaria banda que todavía tiene mucho para darle al mundo.

