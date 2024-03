Liam Gallagher y los problemas de salud que lo obligaron a dejar sus noches de descontrol: “Estoy en plena caída”

Escuchar

Liam Gallagher se animó a revelar ante el mundo que padece múltiples problemas de salud, los cuales lo obligaron a desacelerar el ritmo de su vida, luego de muchos años de fiestas y descontrol. El cantante contó que padece de Hashimoto (una enfermedad autoinmune), artritis y psoriasis, un combo que lo obligó a replantearse su presente y empezar a cuidarse más.

El exlíder de Oasis, de 51 años, abrió su corazón y dijo que su edad le está pasando factura, tras años de consumo de alcohol y drogas, pero que ahora lleva un estilo de vida muy diferente. En un cambio rotundo, el artista comenzó a levantarse a las 4 de la mañana para intentar llevar una rutina más limpia y sana.

“El antiguo Liam habría seguido de fiesta hasta las cuatro de la mañana, pero ahora se levanta a esa hora de forma intempestiva porque se despertó lleno de energía y dispuesto a sentarse en la cama y reflexionar sobre las grandes cosas de la vida, todo esto después de tomar un somnífero de hierbas para mantener bajo el dolor de los huesos y de acostarse a las seis o siete la noche anterior”, expresó en una entrevista con el periódico The Sun.

Y sumó: “Tenés que deshacer todo el mal trabajo que has hecho durante tantos años, a base de joderte la cabeza. De repente es hora de desarmar eso y volver a la realidad. Todo lo que pensabas que era muy ‘cool’ al principio hoy ya no lo es... es hora de curarse ”. Luego expresó: “Estoy en plena caída, pero bueno, todos vamos a morir, ¿no?”

Entre los llamados de atención que su cuerpo le pasó para tomar esta decisión, se encuentra una importante operación de cadera a la que se tuvo que someter en 2017 para ponerse una prótesis. “Mis caderas están reventadas”, había expresado entonces. “Tengo artritis... mal. Fui a que me revisaran y tengo los huesos destrozados. No soy capaz de dormir por la noche por el dolor. Doy vueltas y vueltas”, había agregado. También detalló que tiene psoriasis y eso le que provoca que la piel se le inflame y se le escame, lo que es muy doloroso, razón por la cual utiliza guantes dentro de su casa durante todo el día.

El cantante también se volvió reflexivo sobre el paso del tiempo, lo que lo llevó a cambiar sus hábitos. “A medida que envejecés, te das cuenta de que la vida es preciosa, ¿sabés lo que quiero decir? Cuando sos joven no te importa nada, pero a medida que vas creciendo te acercás más a tu destino”, expresó haciendo referencia a la muerte, algo a lo que le teme.

“Tengo días en lo que estoy completamente agobiado por todo y otros en los que pienso, ‘esto es una mierda’, como la vida misma, porque aunque lo tengo todo, no es suficiente”, continuó con su discurso reflexivo y existencialista. “A veces solo quiero respuestas: ¿a dónde vamos? ¿por qué estamos aquí? ¿qué estamos haciendo? Pero no es posible tenerlas”.

Más allá de sus pensamientos, reconoce que no se puede quejar mucho: “Más allá de eso, soy un hombre muy alegre. Me encanta levantarme temprano por la mañana y me gusta cerca de las seis de la tarde comenzar a cabecear de sueño”.

Gallagher, que es padre de Molly, de 25 años, Lennon, de 24, Gene, de 22, y Gemma, de 11, ha sido visto últimamente haciendo ejercicio por el barrio de Hampstead, al norte de Londres, donde vive. “Con tanta fiesta y todo lo que he pasado, llevar este estilo de vida es volver al camino de la salud y a sentirse bien viviendo el momento”, finalizó.

El cantante está actualmente de gira con el guitarrista de los Stone Roses, John Squire, con quien acaba de publicar un álbum de estudio.

