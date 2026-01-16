High School Musical cumple 20 años: la exitosa película que marcó a una generación, pero estuvo cargada de escándalos y polémicas

El 20 de enero de 2006 Disney Channel estrenó High School Musical. Parecía que iba a ser una de sus tantas películas para un público infanto-juvenil, pero, con 7.7 millones de visualizaciones en su debut, se convirtió en un fenómeno global. Así de simple y sencillo. Estaba en boca de todos y los flamantes fans esperaban ansiosos para que volviera a emitirse, ya que la única forma de verla era por televisión. La historia de Troy Bolton (Zac Efron) -el chico popular y capitán del equipo de básquet de la secundaria East High- y Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) -la chica nueva y más inteligente del instituto— adolescentes que desafían el status quo para cantar sobre el escenario, introdujo a una nueva generación al género de la comedia musical. Así como lo fue Grease en los 70 y Fama en los 80, de repente todos cantaban y bailaban las canciones e incluso aprendían inglés a partir de ellas.

De la noche a la mañana, la película para televisión de bajo presupuesto y con actores desconocidos se volvió el tema del momento. Y es que no solo era una historia atractiva e interesante, con canciones pegadizas, sino que también contaba con un elenco joven, nuevo y talentoso. Bajo la dirección de Kenny Ortega, Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale se convirtieron en estrellas del momento y coparon las portadas de todas las revistas junto a Lucas Grabeel, Corbin Blue y Monique Coleman.

High School Musical se estrenó el 20 de enero de 2006 en los Estados Unidos (Foto: Instagram @disneychannel)

Tras el éxito de la primera parte, el 17 de agosto de 2007 llegó High School Musical 2, que, con 17.2 millones de vistas, rompió un récord y se volvió lo más visto de Disney Channel. Esto, sumado al éxito de sus discos, la gira internacional y el merchandising, hicieron que el 24 de octubre de 2008 la tercera y última entrega, High School Musical 3: La Graduación (High School Musical: Senior Year), diera un gran salto de calidad y se estrenara directamente en el cine. Según el sitio The Numbers tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares (casi el triple de la primera) y recaudó 274 millones de dólares a nivel global.

De entre 600 aspirantes, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Blue, Lucas Grabeel fueron elegidos para integrar el elenco protagónico (Foto: Instagram @disneychannel)

El impacto mundial de High School Musical fue enorme y todos querían tener un pedacito de ese éxito. En 2007 se realizó en la Argentina High School Musical: la selección, un reality producido por Disney e Ideas del Sur y conducido por Matías Martín para elegir a Troy Bolton y Gabriella Montez. Los ganadores, Fernando Dente y Agustina Vera, protagonizaron la versión argentina de la película titulada High School Musical: el desafío. Pero, como detrás de todo fenómeno, la exitosa franquicia no estuvo exenta de algunos escándalos y controversias que hoy, 20 años después, no se erradican: desde las cuestionadas habilidades vocales de Efron que durante años dividieron las redes hasta la impensada enemistad de dos de sus protagonistas y una historia de amor que cautivó a Hollywood.

La historia que no fue y las estrellas del pop que iban a protagonizarla

Así como High School Musical sentó las bases para Glee, Camp Rock y Teen Beach Movie, entre varias otras producciones, originalmente la película iba a ser la tercera parte de un clásico de la comedia musical. ¿Cuál? Grease, el film de 1978 protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John. En el 2000, The Guardian reveló que Britney Spears y Justin Timberlake eran los principales candidatos para protagonizar Grease 3.

Según el sitio IMDb, los cantantes -que por entonces eran pareja- iban a interpretar a los hijos de Danny Zuko y Sandy Olssson y el personaje de Sharpay - el cual Christina Aguilera habría rechazado interpretar - iba a ser la hija de Betty Rizzo (personaje hizo Stockard Channing en 1978). Asimismo, había intenciones de que el resto de los integrantes de NSYNC, la banda de Timberlake, tuvieran roles secundarios y de que Travolta y Newton-John hicieran cameos. La trama iba a ser similiar a la que finalmente se presentó pero con guiños al clásico de los 70.

En un principio High School Musical fue pensada como la tercera entrega de Grease con Justin Timberlake y Britney Spears como protagonistas (Foto: IMDb)

Si bien tras varios años de producción, reescrituras y cuestiones de derechos, esta idea terminó por descartarse, sirvió de inspiración para la película, al igual que el clásico Romeo y Julieta. “Hicimos lo que todos hacen cuando necesitan una idea, plagiar a Shakespeare”, sostuvo el guionista Peter Barsocchini según lo citado por Variety. Y es que High School Musical retrata a dos adolescentes de mundos opuestos que intentan romper con los mandatos y darle lugar a nuevos sueños mientras sortean difíciles obstáculos: sus padres, sus grupos de pertenencia -los deportistas populares y los genios de las matemáticas- y sus propios sentimientos amorosos. Además, contó que usó su propia experiencia para escribir la historia: desde el recuerdo de un atleta del colegio que un día le reveló que soñaba con ser bailarín de ballet hasta ponerle a la protagonista el nombre de su hija, Gabriella.

Antes del rodaje, los actores tuvieron dos semanas de ensayos para aprender las coreografías; Zac Efron practicó tres horas de básquet por día para interpretar a Troy Bolton (Foto: Instagram @disneychannel)

La historia no fue lo único que sufrió cambios. El proceso de audición fue extremadamente intenso. Se presentaron más de 600 postulantes y todos los aspirantes tenían que cumplir un requisito básico: saber cantar, bailar y actuar y poder hacerlo simultáneamente. Originalmente, Corbin Blue audicionó para el papel de Ryan Evans, y Lucas Grabeel para el de Troy Bolton. Para el rol protagónico también se probaron Hunter Parrish, Drew Seeley -quien luego tendría un rol clave- y Sterling Knight. Jesse McCartney también lo hizo, pero lo rechazó para no quedar asociado con la imagen de “un chico Disney”. Por su parte, Ashley Tisdale y Monique Coleman tuvieron aspiraciones de quedarse con el papel de Gabriella Montez.

Finalmente, para el papel de Troy Bolton, el capitán de los Wildcats, fue elegido Zac Efron, para el de la dulce e inteligente Gabriella Montez Vanessa Hudgens, para el de la malvada Sharpay Evans Ashley Tisdale (recientemente renombrada French). Lucas Grabeel fue seleccionado para el interpretar a Ryan Evans, hermano mellizo de Sharpay, Corbin Blue para darle vida a Chad Danforth, basquetbolista y mejor amigo de Troy, y Monique Coleman ser la capitana del equipo de Decatlón Académico Taylor Mckessie. Tras una intensa audición, tuvieron dos semanas de ensayos para aprender las coreografías y cinco días en el estudio para grabar las canciones. El esfuerzo fue extremo, pero dio sus frutos.

La teoría conspirativa de Internet: ¿es la voz de Zac Efron la que se escucha en High School Musical?

Así como en 1977 John Travolta saltó a la fama por su papel de Tony Manero en Fiebre de sábado por la noche (Saturday Night Fever), en 2006 Zac David Alexander Efron se convirtió en una estrella al interpretar a Troy Bolton el chico más popular de East High: el capitán del equipo de básquet que desafía el status quo para ser cantante. De repente pasó a ser la portada de todas las revistas, la sensación del momento y adoptó el título de “amor platónico”. Su talento actoral, sus habilidades para el básquet (para lo que tuvo que practicar durante tres horas diarias para perfeccionarse), su destreza para la danza y sus dotes vocales hicieron que todos quisieran una porción de él. Pero, la imagen de “chico perfecto” no era tan verídica.

Durante años se especuló en que la voz de Troy Bolton en la primera película no era de Zac Efron, sino de Drew Seeley (Foto: Instagram @highschoolmusical)

Durante años hubo un mito alrededor de la participación de Efron en la primera entrega de High School Musical: que el que cantaba no era él, sino Drew Seeley. Esto fue aún más evidente cuando no participó de la gira internacional que hizo el elenco entre 2006 y 2007, en la que dieron 51 presentaciones alrededor de los Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. En Buenos Aires tocaron el 15 y 16 de mayo de 2007 en River. Según trascendió, su ausencia se debió al rodaje de la película Hairspray, una adaptación del musical de Broadway de 2002 en donde interpretó a Link Larkin y compartió elenco con John Travolta, Christopher Walker, Michelle Pfeiffer y James Marsden.

“Nunca me explicaron por qué lo hicieron así. Pero creo que estaban a unas tres o cuatro semanas de filmar la película, y me contrataron a mí y no a Zac. El resto del elenco y yo nos metimos en el estudio durante unos cuatro días seguidos y grabamos todas las canciones juntos. Así que, sí, sabía que lo estaba haciendo”, admitió Seeley en el pódcast Magical Rewind. Si bien tuvo una recepción positiva por parte del elenco, reconoció que Hudgens estaba un poco molesta porque prefería cantarle a su novio todas las noches y no a él. Paralelamente, el público tuvo reacciones adversas: algunos lo aceptaron y otros lo castigaron por, básicamente, no ser “el Troy Bolton” original. “Incluso ahora, la gente sigue descubriéndolo y la respuesta es: ‘¡Dios mío! ¡Fuiste mi infancia!’ o ‘Me arruinaste la infancia’”, admitió.

Zac Efron no participó de la gira internacional de High School Musical; su lugar fue ocupado por Drew Seeley (Foto: Instagram @drewseeley)

Recién en 2025, 19 años después del comienzo de la franquicia, su director Kenny Ortega le hizo frente a las teorías conspirativas y contó la verdad sobre los momentos vocales de Troy Bolton. Si bien reconoció en Entertainment Tonight que Efron “cantó en la primera película”, hizo una aclaración: “Las canciones se escribieron antes de que Zac consiguiera el papel. Así que, aunque cantaba bien y tenía una voz preciosa, no era la voz para la que se escribieron las canciones. Cantó todo y luego doblamos partes para que tuviera mayor fuerza vocal”. Esto terminó por confirmar que las suposiciones de los fanáticos no estaban erradas, puesto que la voz de Seeley se usó aunque “a medias”. El director explicó que en la segunda y tercera parte Efron cantó en su totalidad las canciones, puesto que fueron escritas para él y enfatizó: “Es importante que la gente sepa que Zac Efron sí cantó”.

"Breaking Free" - High School Musical

Pero esta no fue la única polémica que envolvió al Golden Boy. Para triunfar nunca hay que olvidarse de los orígenes y en un momento Efron lo hizo. “Me miro y a veces todavía quiero patearle el trasero a ese chico”, sostuvo en una entrevista con Men’s Fitness en 2016 al referirse a su versión adolescente que aceptó el papel de Troy Bolton. “Hizo cosas geniales con gente genial, hizo algo, la película Buenos vecinos (Neighbors), que fue gracioso, pero bueno, sigue siendo el mismo chico de High School Musical”, aseveró. Y es que de todo el elenco fue el que más intentó desligarse de Disney y destruir la imagen de galán de Hollywood. Incluso fue el único que no asistió -al parecer por temas de agenda - a la reunión por los 10 años de la película, algo que molestó profundamente a los fans.

Zac Efron llegó a admitir su arrepentimiento por haber hecho High School Musical, proyecto que lo llevó al estrellato (Foto: Instagram @highschoolmusical)

Durante su carrera intentó demostrar que no era solo una cara bonita. Aunque su filmografía incluye algunos títulos para el olvido, con algunos proyectos dejó entrever su versatilidad actoral. En 2019 protagonizó Ted Bundy: durmiendo con el asesino (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) donde hizo un destacado retrato del asesino serial de los 90 y, en 2023, formó parte de Garra de hierro (The Iron Claw), película que le demandó una impactante y comprometida transformación física para darle vida al luchador Kevin Von Erich que dio frutos.

Zanessa: la pareja que hizo realidad el sueño de los fans

Cumplieron literalmente el sueño de los fans y fueron una de las parejas más famosas, glamorosas y queridas de los 2000. Se conocieron durante las audiciones y rápidamente los productores advirtieron la innegable química que había entre ellos, por lo que decidieron emparejarlos durante varias etapas. “Para todas las cosas de pareja, a Vanessa y a mí siempre nos emparejaban. Yo pensaba ‘no nos están probando con otras personas’. Por alguna razón, seguíamos quedándonos en los llamados. No sé qué pasó con Vanessa, pero conectamos desde el principio”, reveló Efron según consignó People.

Efron y Hudgens comenzaron a salir en 2005 durante las grabaciones de la primera película (Foto: IMDb)

Los actores comenzaron a salir en 2005 durante el rodaje de la primera película. Lejos de ocultar su relación, iban juntos a eventos, se mostraban acaramelados en las alfombras rojas y disfrutaban de vacaciones en destinos paradisíacos. Incluso, él participó de su videoclip “Say OK”, el cual acumula 192 millones de reproducciones en YouTube, y tuvieron una recordada actuación en los premios Oscar de 2009 junto a Hugh Jackman, Beyonce, Amanda Seyfried y Dominic Cooper. Los fanáticos estaban extasiados al saber que Troy Bolton y Gabriella Montez no eran solo una pareja de ficción.

"Say OK", el videoclip de Vanessa Hudgens del que participó Zac Efron

Pero, no todo era tan idílico como parecía. Hudgens contó que un día tuvieron una discusión durante un ensayo y Kenny Ortega les preguntó, serio y preocupado, si la película iba a desmoronarse. Pero, ellos se ocuparon de que sus problemas personales no interfirieran con su trabajo. “Me enorgullezco de ser una profesional, así que pensé ‘dejando eso de lado, simplemente vamos a seguir adelante y vamos a hacer lo que tengamos que hacer y vamos a solucionar todo’. Creo que, como era tan joven, tener esa relación realmente me estabilizó”, recordó Hudgens en 2019 en el pódcast The Hollywood Reporter‘s Awards Chatter.

Sin embargo, Zanessa -el apodo que le pusieron los fans a la pareja- llegó a su fin en 2010 y rompió más de un corazón. La ruptura se hizo pública el 13 de diciembre, un día antes del cumpleaños número 22 de la actriz, y según le dijo una fuente a la revista People, ambos seguían siendo “100 por ciento buenos amigos”. Con el paso del tiempo perdieron contacto, pero Hudgens llegó a admitir que siempre estuvo muy agradecida por la relación que tuvieron en ese momento y como mutuamente se acompañaron cuando se convirtieron, de la noche a la mañana, en los protagonistas de un fenómeno.

Zanessa se separó en 2010 tras cinco años de relación (Foto: IMDb)

Para sorpresa de muchos, en 2025, 15 años después de la separación, la protagonista de Intercambio de princesas (The Princess Switch) sorprendió a todos al hablar de su relación con Efron. “Era una niña y me emparejaron con este chico y pensé... ‘¡Dios mío, es tan lindo!’. La química era tan real", dijo en el pódcast Get Your Head in the Game de Bart Johnson. Tras su noviazgo con Zac Efron, en 2011 comenzó a salir con el actor Austin Butler. La celestina fue Ashley Tisdale, puesto que él, que recién arrancaba con su carrera, fue su interés amoroso en la película Las fabulosas aventuras de Sharpay (Sharpay’s Fabulous Adventure). La relación terminó a principios de 2020, al igual que la amistad entre las mujeres. A fines de ese año, Hudgens comenzó una relación con el beisbolista Cole Tucker, con quien se casó en 2023 y tuvo dos hijos.

La escandalosa filtración de fotos de Vanessa Hudgens

La “it girl” de los 2000 y reina de Coachella vivió un calvario en septiembre de 2007, justo después del estreno de la segunda entrega, cuando se filtraron una serie de fotos íntimas que amenazaron con, literalmente, destruir su carrera. Esta situación chocaba completamente con la imagen de adolescente dulce e inocente que representaba en Disney, al considerar también que la seguía un público menor de edad. Si bien en los años siguientes otras actrices como Jennifer Lawrence y Kirsten Dunst también vivieron una situación familiar, ella fue una de las primeras. “Fue una situación horrible. Fue, por lejos, el peor momento de mi carrera”, le admitió a Paper Magazine. Tuvo que salir a pedir disculpas y durante años se rumoreó que Zac Efron habría amenazado con renunciar al proyecto si echaban a Hudgens.

En 2007 se filtraron fotos íntimas de Vanessa Hudgens; su trabajo en Disney quedó comprometido pero continuó con su participación en la franquicia (Foto: IMDb)

Contrario a lo que se creía, su carrera no decayó. Logró completar la trilogía y lanzó Identified, su segundo disco solista. Lejos de ser un manchón en su historial, la actriz aseguró que esto fue lo mejor que pudo pasarle. “High School Musical fue una experiencia fantástica, pero me descarriló por completo de la dirección que originalmente preví para mi carrera. Siempre quise ser la chica independiente; siempre quise aparecer en películas donde interpretara a una drogadicta, una stripper o una prostituta. Ese fue mi objetivo desde que tenía unos 11 años”, le admitió a The Guardian en 2018. La filtración de las imágenes le permitió mostrar un costado más osado, maduro, adulto y más oscuro, completamente contrario al de su imagen en Disney. Esto le valió proyectos como Bandslam, Spring Breakers: viviendo al límite (Spring Breakers) y Sucker Punch: Mundo Surreal (Sucker Punch).

Hermanos en la ficción, enemigos en la vida real

Nunca está de más recordar que la ficción y la realidad son cosas distintas. Y eso significa que, mientras dos personajes puedan tener la mejor de las relaciones en la pantalla, eso no quiere decir que con sus actores ocurra lo mismo. A la lista de famosos que se odiaron en el set, la cual integran Leighton Meester y Blake Lively, Vin Diesel y Dwayne Johnson y Tom Hardy y Charlize Theron, también están Ashley Tisdale y Lucas Grabeel. Si bien su relación de hermanos era por momentos bastante tensa y dispar, cuando las cámaras se apagaban todo era mucho peor.

Lucas Grabeel y Ashley Tisdale interpretaron a los hermanos Evans en la película, pero en la vida real se odiaban (Foto: Instagram @mrgrabeel)

“Lo único que recuerdo es que no éramos muy cercanos. No éramos buenos amigos, seamos sinceros... Nos odiábamos”, reveló la actriz en 2016 durante la reunión del elenco por los 10 años de la película. “No empezamos con buen pie”, reconoció Grabeel. Si bien con el correr de los años limaron asperezas y hasta volvieron a interpretar juntos “What I Been Looking For”, en 2025 el actor dio detalles de la complicada relación laboral que tenían.

"No éramos buenos amigos, seamos sinceros... Nos odiábamos", admitió Tisdale sobre su relación con Gabreel (Foto: Instagram @highschoolmusical)

Se conocieron durante las audiciones y, tras las pruebas individuales, los emparejaron y eso a Grabeel le molestó y mucho. “Esta chica... bueno, por eso consiguió el trabajo: era tan Sharpay. Literalmente hicimos la escena, salimos y me dijo ‘tengo muchas ganas de ensayar y repasarla’ (...) Hicimos la escena afuera, solos, y ella me dijo ‘bueno, cuando diga esta línea, quiero que te acerques y pongas esta cara. Y después, en este punto, voy a agregar esta línea y quiero que reacciones’. Y yo le dije ‘¡Wow! Me está dando notas’”, contó en el evento MegaCon 2025. En ese entonces, Tisdale ya era una chica Disney, puesto que actuaba en Zack y Cody: gemelos en acción (The Suite Life of Zack & Cody). Cuando fue a la audición, se enfocó en ser profesional porque esa era justamente la mentalidad de Ryan, su personaje. “Tengo que actuar, me está volviendo loco, pero me voy a guardar todo. Así que gracias, Ashley, por darme las notas”, admitió.

