El inesperado saludo de Wanda Nara a Mauro Icardi por su cumpleaños: “Disfrutá con lo mejor que te di”

escuchar

Este domingo, Mauro Icardi celebra su cumpleaños de una manera totalmente distinta a la que hubiese imaginado meses atrás. Junto a sus hijas y en Turquía, el futbolista del Galatasaray recibió un inesperado saludo de su expareja Wanda Nara. La modelo y empresaria se robó todas la miradas luego de enviarle una dedicatoria en público.

Nara se encuentra actualmente en Brasil gracias a que una marca de joyas financió su estadía en el carnaval de Río de Janeiro. En compañía de Zaira y Kenny Palacios, su estilista y amigo, la empresaria goza de un presente colmado de fiesta, baile y mucha diversión.

Wanda Nara y Zaira bailaron en el carnaval de Brasil y protagonizaron un divertido blooper

Mediante sus historias temporales de Instagram, Wanda compartió una serie de videos en los que afirmó que estará presente en el Sambódromo. Además, se filmó en plena danza carioca junto a su hermana. “Perdón por tan poco. Que mala la genética”, opinó. Más tarde anunció que creó una cuenta de TikTok en donde se grabó en plena sesión de maquillaje con los productos que llevan el nombre de Zaira.

“Necesito saber qué piensa mi hermana de la publicidad que le hice a su maquillaje”, se escuchó pronunciar a Wanda en la puerta de la habitación de Zaira. Luego de una discusión en la que la modelo le repitió que realizó mal el video y que por favor lo borre, la empresaria se tomó unos minutos para dedicarle un sentido mensaje de feliz cumpleaños a Icardi. Justo cuando daban las doce de la noche en Turquía, la empresaria fue la primera en saludar al padre de sus hijas.

“Que Dios siempre te dé salud. Lo demás lo tenés en cantidad. Feliz cumpleaños. Disfrutá con lo mejor que te di en mi vida”, escribió Wanda con un tono polémico, sobre todo por la frase “Lo demás lo tenés en cantidad”. En tanto, compartió la última fotografía del padre de Isabella y Francesca, en donde también aparecen las dos pequeñas. En esta misma fotografía, Icardi escribió: “30 años”. Cabe recordar que días atrás, el futbolista se mostró nostálgico e hizo mención al cambio de su edad.

Wanda Nara le dedicó un saludo a Mauro Icardi por su cumpleaños número 30 (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

“Último desayuno de los ‘20, mañana 19 de febrero me toca entrar en los ‘30″, escribió Icardi en referencia al cambio de década. En cuanto a los saludos que recibió además del de Wanda, también apareció un mensaje de Kenny Palacios: “Feliz cumple Mau, besos a esas bombonas”, y uno de Nora Colosimo, madre de las hermanas Nara: “¡Y se vinieron los 30! Qué lindo muy feliz cumple Ma, abrazo fuerte a la distancia, te quiero mucho”.

En este momento, Wanda y Mauro se encuentran distanciados como pareja. Si bien mantienen una buena relación debido a sus hijas Isabella y Francesca, no está en la cabeza de la futura conductora de MasterChef (Telefe) retomar la relación con el futbolista. Así lo dejó en claro en una entrevista que brindó a Vanity Fair: “No le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Hace poco le expresé a Mauro mi deseo de volver al trabajo y no le gustó. Esto no significa descuidar a mis hijos. Mauro entrena solo dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Él puede ayudarme, ¿no?”.

No obstante, a pesar de los intentos por parte de Icardi de reconquistar el corazón de Wanda, la empresaria dejó en claro que un vínculo a distancia es lo mejor para ambos y también para su familia. Y con su último mensaje demostró que no guarda rencor alguno con el futbolista luego de sus mediáticas peleas.

LA NACION