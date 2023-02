Tras la noticia de la internación de Chano, su mamá rompió el silencio y realizó un duro descargo en redes

escuchar

A menos de un año de haber sido internado por última vez debido a sus adicciones, Santiago “Chano” Moreno Charpentier volvió a ingresar al sanatorio Otamendi el viernes 17 de febrero por la mañana. Aunque por el momento no trascendió información que especifique cómo se encuentra, según pudo confirmar LA NACION se debe a una descompensación. En medio de una oleada de dudas y preocupación sobre su estado de salud, Marina Charpentier -su madre- compartió un fuerte descargo en las redes sociales.

Días atrás, Chano sorprendió a sus seguidores de Twitter -plataforma en la que es muy activo- al compartir una serie de publicaciones en las que expresaba tener miedo porque había personas que intentaban “hacerle mal”. Dichas publicaciones generaron preocupación entre sus seguidores y, horas después, trascendió que el músico había ingresado al centro de salud bajo “estado reservado”.

Un día más tarde, Marina Charpentier rompió el silencio y habló públicamente sobre la situación que atraviesa su familia. Sin dar demasiados detalles sobre la internación de su hijo, dio las gracias por el apoyo y pidió respeto.

El pedido de la mamá de Chano tras la noticia de su internación

Junto a una foto en blanco, disparó: “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”. En un tono más conciliador, agregó: “Cómo siempre gracias a todos los que rezan, que mandan luz. Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan”. Finalmente, cerró: “Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”.

Chano junto a su mamá, Marina

La última internación del músico fue el 25 de mayo del 2022, cuando fue derivado de urgencia al sanatorio Otamendi para después ser derivado a la Clínica Avril, en donde continuó el tratamiento para combatir sus adicciones. Tras ese período, el ex Tan Bionica fue dado de alta y, en agosto, retomó su trabajo artístico y volvió a estar presente en las redes sociales.

En ese período de actividad, estrenó el video de su canción “Oración al sol”, se presentó en varios festivales e incluso anunció que dedicaría tiempo a crear su próximo álbum. Sin embargo, el 20 de noviembre comenzó a generar preocupación al compartir una serie de enigmáticos mensajes en Twitter, los mismos que volvió a publicar en las horas previas a su reciente ingreso al Otamendi.

Los tuits que Chano compartió a finales de noviembre del 2022 y que generaron preocupación Twitter / @chanotb

En los mismos, expresó: “Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano, cuidate, te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”. A continuación, escribió: “Lo que esta persona me dijo yo ya lo suponía, y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada... Espero que no sea nada”.

Este viernes, volvió a retuitearlos, pero en esta oportunidad sumó otros comentarios. “¿Es posible hacer con inteligencia artificial un video falso de alguien con la misma cara y la misma voz? La nueva amenaza de los haters. Los leo”, tipeó. Tres minutos más tarde, a las 0.03 repitió el tuit pidiendo “guarden esto”; a los 9 minutos del viernes pidió retutitearlo; y un minuto más tarde escribió en la red: “miedo”.

LA NACION