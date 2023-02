Wanda Nara mostró cómo es la imponente casa de campo que tienen con Mauro Icardi y un detalle se robó todas las miradas

escuchar

Es difícil seguir el hilo de la relación que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi. Fueron unos meses largos y turbulentos para ellos: se separaron, ella volvió a instalarse en la Argentina mientras él estaba en Turquía, a ambos se los involucró sentimentalmente con otras personas, y las redes sociales fueron partícipes de sus inagotables idas y vueltas. Pero, ahora, todo parecería indicar que habría buena onda entre los dos, puesto que pasan unos días en familia y en contacto con la naturaleza, en su increíble casa de campo de Italia, que sorprende a sus seguidores por su decoración y algunos detalles.

Tras el reencuentro en Turquía, Wanda compartió algunas postales de su viaje a Italia, pero no fue sola. Tanto sus hijos Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, como Isabella y Francesca, las hijas que tuvo con Icardi, la acompañaron. El único ausente fue Valentino, su primogénito, quien se quedó en la Argentina. No obstante, hubo una presencia que sorprendió a más de uno, la de Mauro. Los seis se dispusieron a pasar unos días en su hogar en Milán, que cuenta con una particular decoración de estilo campestre, donde los caballos son protagonistas.

Wanda Nara pasa unos días junto a su familia en Milán y abrió las puertas de su lujosa casa (Foto: Instagram)

Así es por dentro la casa de campo que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia (Foto: Instagram)

La nueva conductora de MasterChef publicó, en los últimos días, varias fotos de la propiedad, tal y como lo hizo en otras oportunidades. Incluso, en su cuenta de Instagram, tiene una sección de historias destacadas titulada “El campo”. La decoración es muy particular. Cuenta con una amplia sala de estar y comedor donde la madera es la gran protagonista. Una larga mesa con varias sillas se ubica en el centro de la escena y cuenta con el espacio suficiente para recibir a una gran cantidad de comensales.

Asimismo, el living, tiene varios lugares para sentarse y altos ventanales con cortinas blancas que aportan amplitud y luminosidad. En cuanto a la estética, los colores claros se complementan con una cantidad notoria de cuadros de caballos y varios objetos decorativos como un set de mate, vasijas, espejos, lámparas, libros y alfombras. Además, hay un sector de juegos, con una mesa de pool y un tablero de ajedrez, acompañados por muebles que ofician como bar, con una gran selección de bebidas alcohólicas de todo tipo.

Sin dudas el detalle de una mesa de póker ubicado en uno de los ambientes, se llevó todas las miradas de sus seguidores.

En la casa se puede jugar tanto al pool, como al ajedrez y al póquer (Foto: Instagram)

“La mayoría de la casa la realicé con muebles reciclados. Y es una muy buena idea, girar, restaurar y volver a utilizar los muebles”, contó hace un tiempo la mediática, puesto que fue la encargada de la decoración del hogar.

En este último viaje, recordó que la mayor parte de las cosas las eligió ella misma y por eso bromeó al señalar: “¿Decoración de casas de campo? 0809 Wanda”.

Wanda Nara fue la encargada de decorar la lujosa casa de campo que la familia tiene en Italia (Foto: Instagram)

Según se vio en las imágenes, el living tiene acceso directo a la cocina, uno de sus espacios favoritos. El mobiliario es blanco, desde las alacenas hasta el horno y cuenta con una isla central. Incluso ahora compartió una foto de su hijo Constantino en ese ambiente, junto a uno de los huevos que obtuvieron de una de sus propias gallinas.

Wanda Nara compartió una foto de Constantino con uno de los huevos que obtuvieron de sus gallinas (Foto: Instagram)

Tanto el baño como el resto de los ambientes sigue la misma línea, con cuadros, esculturas griegas y madera. De hecho, en anteriores oportunidades, Wanda mostró que tenían un “mueble para ponchos”, para dárselos a los invitados cuando hacen fogatas en el exterior, algo que la familia efectivamente hizo durante este viaje.

Icardi dejó en claro que pasó gran parte de estos últimos días en Milán en contacto con la naturaleza. En el amplio jardín, que además cuenta con piscina y un sector techado para comer, preparó una gran fogata para afrontar las bajas temperaturas, propias de la temporada invernal europea. A su alrededor había varias piedras, que sirven para sentarse y pasar lindos momentos en familia o con amigos.

Las fogatas son una de las cosas que el Nara-Icardi más disfruta durante su estadía en Milán Instagram @mauroicardi

Francesca Icardi se divirtió con un perro en Milán Instagram @mauroicardi

El deportista subió una foto de su primogénita, con una amplia sonrisa junto a un perro labrador retriever. A sus espaldas, había un arco de fútbol, lo que permitió suponer que los varones pasaron gran parte de sus días allí. Si bien el estado de la relación entre los ex es incierto, y no se fotografiaron juntos, sus recientes posteos dieron cuenta de que disfrutan de un tiempo de calidad en familia, en su exclusivo hogar estilo campestre en las afueras de Milán.

