A menos de una semana desde que se confirmara su vínculo con Fátima Flores, Javier Milei hizo una manifiesta declaración de amor hacia la humorista luego de que ella compartiera una particular publicación en sus redes sociales.

El intercambio surgió luego de que la imitadora subiera una historia a su cuenta de Instagram en la que se la ve parada frente a una mesa llena de huevos y usando un delantal de cocina.

“¡Hola mi gente!, ¿cómo están? Acá me encuentran en la cocina con mi nueva dieta proteica. Y, ¿saben qué no me pueden faltar? ¡Los huevos! Y si son de Eggs Hons, mucho mejor. Porque son huevos libres de jaulas”, dijo. en alusión a la marca que promocionaba. Y agregó, a tono con el slogan de su pareja: “¡Qué lindo que sean libres!”¡Viva la libertad, carajo!”

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/YS8T0rStxS — Javier Milei (@JMilei) August 25, 2023

La respuesta no se hizo esperar por parte del candidato presidencial de La Libertad Avanza, quien enseguida compartió el video en Twitter. “Imposible no amarla. Viva la libertad, carajo”, escribió.

El intercambio no quedó ahí. Después que el economista compartiera el video en su cuenta de Instagram, la comediante escribió en letras mayúsculas: “Te amo Javier” junto a dos corazones. “Te amo Fátima”, respondió el dirigente.

La novedad de la relación entre el diputado y la actriz se dio a conocer el lunes. Ese día, según confirmaron fuentes cercanas a LA NACION fuentes cercanas, se supo que llevaban juntos “45 días”. La primicia la había esta semana en Marina Calabró en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre).

El intercambio amoroso entre Florez y Milei. Instagram - @ejercitodelam

Florez y Milei se conocieron en el programa de Mirtha Legrand, en diciembre del año pasado. En aquel episodio, él se sentó al lado de la conductora y ella, al lado suyo. Gracias a una pregunta de la anfitriona, ambos protagonizaron un intercambio al aire que más tarde se hizo popular en las redes. Todo inició cuando la humorista imitó a Susana Giménez. Allí le enseñó los anillos y, para eso, se inclinó sobre el economista. “Mirá, me caigo encima de Javier”.

Tras unas palabras, Fátima imitó a María Eugenia Vidal y utilizó su voz para responderle una pregunta a Mirtha, en la que intervino Milei con tono humorístico: “No importa dónde viva, siempre será tu vecina. Es vecina de todo el mundo”, acotó.

Sobre ese encuentro, el mismo día en que se confirmó el romance, el periodista José “Pepe” Ochoa detalló las circunstancias de esa cena, en la que también participó. “Ellos se conocieron en Cuyo, en el estudio donde grababa Mirtha. A Milei le llega de casualidad el teléfono de Fátima. Pegaron onda. Ellos estuvieron en la previa bastante charlatanes. Ella estaba espléndida y obviamente a él le gustó”, indicó.

