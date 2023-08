escuchar

La noticia de que Fátima Florez y Javier Milei están una relación sorprendió a todos en el mundo del espectáculo y de la política. La encargada de dar la primicia fue Marina Calabró y los protagonistas confirmaron esta información. Luego de las repercusiones que tuvo mediáticamente, en Socios del Espectáculo (eltrece) dieron detalles del millonario divorcio al que se enfrentaría la humorista con su expareja, Norberto Marcos, a pesar de que legalmente no están casados.

Luego de las PASO, la noticia de que la actriz Fátima Florez estaba en una relación amorosa con el candidato a presidente, Javier Milei, dio de qué hablar en los programas de espectáculos. Y aún más, en el contexto que se dio a conocer a pocas semanas de las elecciones generales de octubre.

Nancy Duré explicó cómo se desarrolló la historia entre Fátima Florez y Norberto Marcos

“Estamos en condiciones de confirmar, sin potencial, porque hablamos con las dos partes y ambas nos confirmaron la información. Los dos blanquearon al instante. Así que estamos en condiciones de afirmar que se ha formado una pareja, están de novios Javier Milei y Fátima Florez hace 45 días”, indicó Marina Calabró en Lanata Sin Filtro (Mitre).

Sin embargo, otro de los protagonistas que entró en escena fue la expareja de la actriz, Norberto Marcos, quien se tomó la noticia de la peor manera.

“No quiere hablar, pero me dicen que ayer se fue a hacer chequeos médicos, porque está muy mal del corazón”, señaló la periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo (eltrece), en referencia a un infarto que sufrió Marcos en 2006 y que complicó su estado de salud. Y agregó: “No está en un buen momento, él está comiendo y llora, y su hijo Federico está muy presente”.

Ahora, el problema en cuestión es el millonario divorcio en puerta, que puede generar muchos problemas entre Norberto Marcos, quien fue productor de todas las obras de Fátima Florez y es dueño legal de todos los personajes de la humorista. La encargada de dar más precisiones fue Nancy Duré en Socios del Espectáculo, este viernes a la mañana.

Nancy Duré contó más detalles de los conflicto judicial que tendrían Florez y Marcos

“Norberto se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a nombre de Fátima Florez. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto”, indicó la periodista y luego agregó: “Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario. Si quiere tomar algún tipo de represalia podría hacerlo, aunque no creo”.

Nancy Duré dio a conocer cómo se sucedieron los hechos entre las ex parejas. El 11 de mayo ella viajó a Europa y él se despidió pensando en que el problema se iba a solucionar y se iban a reconciliar. El 1 de julio, la cómica viajó a Uruguay para dar unos shows y pasó la noche junto al productor en un hotel. Y cuatro días después habría arrancado la relación con el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei.

En abril de 2022, Fátima Florez y Norberto Marcos confirmaron el fin de su relación tras 22 años juntos. Cabe indicar que fueron socios a lo largo de todos estos años en el que juntaron propiedades, vehículos y dinero. En los próximos días se sabrá cómo continuará esta historia de romance en la que se ponen en juego los bienes materiales y el trabajo de cada uno.