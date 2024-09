Yuyito González desmintió que le hayan prohibido hablar de Fátima Florez: “Nadie me hace una bajada de línea de absolutamente nada”

Escuchar

La rivalidad entre Amalia “Yuyito” González y Fátima Florez es imposible de disimular. A pesar de que ninguna quiere hablar públicamente de la otra, algunos comentarios y ciertas ironías cruzadas dan cuenta de que no se soportan. Mientras que la imitadora dio a entender que la relación entre Javier Milei y la exvedette comenzó cuando ella todavía estaba en pareja con el Presidente, la conductora de Empezar el día arremetió contra la humorista advirtiendo: “ Ella está con la imitación y yo estoy con el original ”.

Según reveló Ángel de Brito en LAM, desde el entorno de Presidencia le habrían pedido a ambas (la ex y la actual) que no se mencionen más públicamente para evitar este tipo de escándalos mediáticos. “Yuyito recibió un pedido de no nombrar más a Fátima Florez. Desde las altas esferas, desde las puertas del cielo, el Jefe, la Jefa, quien quiera, le dijeron: ‘Basta con Fátima’ ”, contó. En el caso de Florez, le habría llegado “la prohibición de hacer el personaje de Javier Milei en sus shows de imitaciones”, según reveló el periodista Augusto Tartúfoli en su programa de Radio Mitre.

Este mediodía, la conductora de Ciudad Magazine habló con la prensa que la esperaba afuera de los estudios en Constitución y aclaró que nadie le prohibió hablar al respecto. “Primero con él… Dame la mano. Perdón por la levantada de ventanilla, te lo dije hoy desde mi programa”, le dijo Yuyito González a Alejandro Guati, el cronista de Intrusos en una especie de pedido de disculpas por, aparentemente, haberlo evitado al ingresar al canal. “No quiero hablar de cosas que no tengo ganas, que no me pertenecen. ¿La entendimos, chicos? Si no me tengo que ir ahora”, arremetió la exvedette advirtiendo que le molestaba que siempre le pregunten por la ex de su actual novio.

“¿Te pidieron no hablar?”, indagó el periodista del ciclo de América con intenciones de confirmar la información de LAM. “¿Quién? Nadie. Nadie me hace a mí una bajada de línea de absolutamente nada. Digo lo que quiero, lo que siento” , aclaró tajante la ex de Guillermo Coppola. Y enseguida volvió a mostrarse firme ante la prensa: “Hay cosas que se dicen que a mí me dejan en una posición que no me gusta, porque me ofende. Acá hay dos caminos: o realmente les interesa lo que yo les digo o les interesa más la novela inventada, porque si no es la verdad es un invento”, expresó en referencia a quienes dicen que González sedujo al mandatario durante la entrevista que le hizo en su matutino en plena campaña, mientras estaba en pareja con Florez.

“Ya lo expliqué hoy, eso no existió jamás. Yo lo vi a Javier en mi entrevista, que fue fuerte, fue un bombazo y salió por todos lados. Había mucha energía porque yo tengo energía en cada cosa que hago. Pero no hubo ningún coqueteo, fue mi manera de hacer la entrevista porque mi personalidad es así ”, contó González, que después volvió a encontrarse con el presidente el 10 de junio en la presentación de su libro en el Luna Park. “ Fui en calidad de periodista y me lo gestioné yo. Ahí fue un flechazo. Después nos seguimos viendo, nos enamoramos y acá estamos… ”, agregó con intención de aclarar las fechas.

“¿Qué paso con Susana Giménez, que invitó a Javier al living? ¿Te hubiese gustado estar ahí?”, le preguntó otro cronista mientras la rubia contestaba que no. “O entro de la mano con mi novio o lo veo desde Olivos”, lanzó irónica. Sin embargo, segundos después aseguró que, en el caso de que se concrete la entrevista con Milei, Susana va a hablar con un Presidente de la Nación “de las cosas que tienen que ver con un país”. “De intimidades no voy a ir a hablar, así que no”, agregó descartando su presencia en el nuevo ciclo de la diva de los teléfonos que arranca este domingo.

Cuando los periodistas le preguntaron qué pasaría si se produce un coqueteo televisivo, la actriz se rio ante un comentario que se escuchó de fondo: “¡Ja! ‘La agarra de las mechas’, dice. No, eso no va a suceder porque Susana no tiene esta personalidad que tengo yo ”, dijo filosa.

Por último, Yuyito opinó sobre la participación de su hija Brenda en el Cantando 2024. “Bueno, a ver que sale de ahí. Ella lo pensó y que dios nos ayude, porque viste lo que son los realities”, remató mientras confesaba que le encantaría ir a apoyarla al piso y, por qué no, que la invite a cantar también.

Las declaraciones de Fátima que habrían molestado a Yuyito

Desde el minuto uno en que se supo sobre la relación de Yuyito con Milei, que Fátima se convirtió en la voz más buscada. Y si bien hasta el momento la imitadora logró evitar con sutileza cada pregunta incómoda, sus declaraciones durante la entrega de los Martín Fierro volvieron a reavivar la polémica entre las dos rubias. Fue Marixa Balli, desde el panel de LAM, quien contó lo que habían hablado durante la gran fiesta de la televisión: “ Me dijo que ya lo tenía súper superado, que no extrañaba y que se sentía muy bien. Le pregunté cómo le cayó que cuando Milei fue a la nota con Yuyito, él todavía estaba con ella. Y me dice ‘las cosas hablan por su propio peso’ ”.

En una nota que Florez le dio a ciclo conducido por De Brito, la humorista aseguró que no le molestaba que su ex esté saliendo con Yuyito, ya que hacía cinco meses que estaba separada. “Yo no soy quién para hablar de los tiempos rápidos o lentos de la gente. Cada uno tiene que hacer lo que siente y hacer su vida”, explicó en relación a la rapidez con que Milei rehizo su vida amorosa.

Sin embargo, todo explotó por los aires cuando en el programa mostraron que Fátima había reposteado una historia de Instagram que promocionaba su show en Las Vegas en la que la llamaban “la Primera Dama de Argentina”. Al verlo, y a pesar de que Florez aclaró que no fue algo que escribió ella, Yuyito volvió a sacar su ironía frente a la pantalla: “¿Me va a imitar a mí entonces? No sabía. Le regalamos los créditos” . Fue este nuevo cruce mediático el que habría hecho que desde Presidencia se les pida a ambas artistas no hablar más al respecto.

