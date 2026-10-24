El lamento de Mauro Icardi tras su viaje con la China Suárez: “Hay dos lugares a mi lado que quedaron vacíos”

Con su futuro deportivo aún sin resolverse y generando más dudas que certezas, Mauro Icardi decidió irse de vacaciones con María Eugenia “la China” Suárez, los tres hijos de ella, Rufina, Magnolia y Amancio, y su suegra Marcela Riveiro. Su primer destino fue Miami, Florida, y luego volaron a México para pasar unos días de sol y playa. Si bien ya regresaron a Buenos Aires, en las últimas horas el futbolista publicó un mensaje en Instagram en el que reflexionó sobre lo difícil que fue no haber podido compartir el viaje con sus dos hijas y lanzó un palito contra Wanda Nara.

Durante la noche del viernes 23 de octubre, Mauro Icardi publicó en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 13,5 millones de seguidores, una postal familiar de su estadía en la Riviera Maya. Posó a pura sonrisa en el agua abrazado a su novia y acompañado por los tres niños y la madre de la actriz. Aunque quiso evidenciar lo bien que la pasaron, acto seguido subió una foto que tomó del cielo azul y las nubes a través de la ventanilla del avión de vuelta y dejó una reflexión.

Mauro Icardi y la China Suárez con la madre y los tres hijos de ella durante sus vacaciones en México (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Miro el cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”, escribió, en referencia a Francesca e Isabella, sus dos hijas. “Pronto podrán disfrutar con su papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”, sentenció, junto a dos corazones blancos.

El mensaje de Mauro Icardi para sus hijas tras regresar de sus vacaciones (Foto: Instagram @mauroicardi)

Cabe mencionar que las menores pasan sus días junto a su madre y esta semana la acompañaron en el estreno de su primera película, ¿Querés ser mi hijo? Tras el regreso de su padre, es probable que próximamente se reencuentren con él en su casa de Nordelta. A principios de este mes, el Tribunal de Milán finalmente formalizó la disolución del matrimonio de Nara e Icardi y, según trascendió, determinó que ninguno deberá indemnizar al otro y que el futbolista tampoco tendría que pagarle ningún tipo de compensación económica a su exesposa.

El piropo de Mauro Icardi a la China Suárez durante sus vacaciones en México

Esta semana, el exfutbolista del Galatasaray también compartió en sus redes sociales las mejores postales de sus paradisíacas vacaciones en la Riviera Maya. Se lo pudo ver en traje de baño con el mate en mano junto al agua cristalina y, además de mostrar sus sitios favoritos del hospedaje, agregó fotos de su novia a pura sonrisa disfrutando de sus vacaciones. La actriz se lució con distintos trajes de baño de dos piezas: uno color beige con detalles en dorado, uno negro y uno estampado en gris y negro.

El piropo de Mauro Icardi para la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Fiel a su estilo, Icardi no dudó en presumir lo felices que son juntos. “Un poco de nosotros”, escribió junto al emoji de una palmera y un corazón rojo. Por otra parte, para enfatizar lo enamorado que está de su novia, subió a sus historias una foto de Suárez tirándole un beso a la cámara. “Mi VS Angel”, escribió junto a emojis de alas y un corazón rosa en referencia al Victoria’s Secret Fashion Show, que fue tema de conversación en las redes sociales.