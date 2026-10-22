La China Suárez compartió una polémica foto desde la cama con Mauro Icardi: “Me abrazás y se para el mundo”

María Eugenia “La China” Suárez compartió en su cuenta de Instagram una polémica foto desde la cama junto a Mauro Icardi, con motivo de agradecimiento por el viaje que le regaló a México a ella y a sus hijos.

Mediante una historia temporal, la actriz subió una imagen en la que aparece la pareja en la cama cubiertos solo por una sábana blanca. Mientras que el futbolista intenta besarla en una mejilla, ella mira fijamente a la cámara con el rostro serio.

El mensaje de La China Suárez a Icardi desde la cama (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

“Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como a una reina, por amarme y cuidarme”, escribió Suárez en referencia a Icardi y añadió: “Me abrazás y se para el mundo. Te amo cada minuto más”.

El hotel donde se hospedó La China Suárez con Icardi (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

La imagen coincide con una similar que publicó días atrás Icardi por el Día de la Madre, donde también se mostraron juntos en la cama y en esa ocasión él le dejó un tierno mensaje de reconocimiento por su rol materno.

Amancio Vicuña jugando al arcade (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En otras historias de Instagram, la actriz enseñó parte del recorrido que hicieron por el sur del país norteamericano. En uno de los videos se pudo ver a un animal típico de la selva que caminaba por uno de los senderos del hotel. Para esta oportunidad, el ex Galatasaray eligió un complejo hotelero de lujo en Playa del Carmen, según las fotos.

El mensaje sobre el viaje a México que hizo la China (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En su recorrido se vio a Amancio Vicuña jugando a un arcade y luego a un centro de juegos para chicos propio del hotel. “Qué manera de amar México. La gente es tan educada, amable. Siempre deseando volver”, escribió Suárez sobre la imagen de un vitró en un restaurante.

Viaje en familia

La pareja se encuentra de gira por el norte del continente; primero visitaron Miami y luego fueron México. En esta experiencia sumaron a los hijos de Suárez: Rufina Cabré (fruto de su relación con Nicolás Cabré) y Amancio y Magnolia Vicuña (fruto de su romance con Benjamín Vicuña).

La pareja enamorada en el avión rumbo a sus vacaciones (Foto: Instagram @mauroicardi)

El martes 20 de octubre, Icardi compartió en su cuenta de Instagram las fotos de su estadía en la Riviera Maya. Se lo pudo ver en traje de baño con el mate en mano y también agregó fotos de su novia a pura sonrisa, disfrutando de sus vacaciones. La actriz se lució con distintos trajes de baño de dos piezas: uno color beige con detalles en dorado, uno negro y uno estampado en gris y negro.

Icardi compartió fotos de Suárez en la playa (Foto: Instagram @mauroicardi)

Además de mostrar los mejores sitios del lugar en el que eligieron hospedarse, desde las playas, puentes y vegetación hasta una enorme estantería repleta de discos de vinilo, para cerrar el posteo agregó una foto junto a su enamorada en la que se los pudo ver sentados en sus asientos de primera clase del avión mientras viajaban a destino. “Un poco de nosotros”, escribió junto al emoji de una palmera y un corazón rojo.

Los novios emprendieron esta gira en el marco de la especulación mediática acerca de que podrían dar un paso más con la consolidación del matrimonio, ahora que el futbolista y Wanda Nara están divorciados. Así lo dio a entender Naiara Vecchio en Los Profesionales con Flor (elnueve): “Brindaron por el divorcio. Ella se quiere casar desde que lo vio con Wanda Nara. Ella ya tenía el objetivo, lo visualizó, lo materializó y lo logró. Entonces ahora se puede casar”.