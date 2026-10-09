Wanda Nara vs. Mauro Icardi: los diez puntos más polémicos del divorcio y quién salió beneficiado

Este jueves 8 de octubre, la justicia italiana dio a conocer el fallo definitivo sobre el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara. En las últimas horas se filtró a la prensa el documento completo con cada uno de los puntos más importantes considerados por el magistrado europeo.

Una de las mayores dudas era saber quién ganó y perdió en esta contienda. Si bien ninguno deberá indemnizar al otro como se hablaba en un primer momento, el jugador del Galatasaray tampoco tendría que pagarle ningún tipo de compensación económica a su exesposa. A su vez, para la justicia italiana la pareja estuvo consolidada hasta 2024 y no tomó en cuenta ninguno de los recursos visuales ni escritos que aludían a que uno u otro había sido infiel, por tratarse de información difundida por programas de chimentos.

La justicia determinó que Wanda y Mauro estuvieron juntos hasta 2024 (Foto: Instagram @mauroicardi)

A continuación, un repaso por los diez puntos más importantes para el jurado: