Wanda Nara vs. Mauro Icardi: los diez puntos más polémicos del divorcio y quién salió beneficiado
El jugador del Galatasaray no deberá pagar las compensaciones económicas presentadas por su exesposa; sin embargo, la justicia determinó que no hubo adulterio en el matrimonio por ninguna de las dos partes
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Este jueves 8 de octubre, la justicia italiana dio a conocer el fallo definitivo sobre el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara. En las últimas horas se filtró a la prensa el documento completo con cada uno de los puntos más importantes considerados por el magistrado europeo.
Una de las mayores dudas era saber quién ganó y perdió en esta contienda. Si bien ninguno deberá indemnizar al otro como se hablaba en un primer momento, el jugador del Galatasaray tampoco tendría que pagarle ningún tipo de compensación económica a su exesposa. A su vez, para la justicia italiana la pareja estuvo consolidada hasta 2024 y no tomó en cuenta ninguno de los recursos visuales ni escritos que aludían a que uno u otro había sido infiel, por tratarse de información difundida por programas de chimentos.
A continuación, un repaso por los diez puntos más importantes para el jurado:
- El tribunal rechazó el pago de 250 mil euros mensuales que Wanda Nara le reclamaba a Mauro Icardi como manutención de cónyuge para pagar las expensas.
- Fue rechazada la pensión de divorcio de 100 mil euros por mes. La justicia italiana no consideró que la vida de Wanda Nara haya tenido un desequilibrio económico por el que tuviera que ser compensada económicamente por su exmarido.
- La sentencia describió un patrimonio millonario de Wanda Nara y su empresa. El mismo habría incrementado producto de su relación con Mauro Icardi. El Tribunal indicó que la conductora de MasterChef Celebrity declaró una inversión de 1,5 millones en un fondo de Intesa Sanpaolo y activos en Argentina cercanos a 1,54 millones de euros. También mencionó tres propiedades compartidas en Argentina, dos de ellas alquiladas según las actuaciones.
- El tribunal consideró que Wanda no demostró haber renunciado a su carrera por el patrimonio. Por el contrario, el magistrado sostuvo que la exposición pública de la animadora aumentó durante el matrimonio y mencionó sus trabajos en televisión, entre ellos su participación en los programas italianos. Tiki Taka y Grande Fratello VIP, Ballando con le stelle y en la Argentina en ¿Quién es la máscara? y MasterChef Celebrity Argentina.
- La cesión de inmuebles de 2021 fue considerada una posible compensación económica previa. Uno de los puntos más sensibles se encuentra relacionado a la transferencia empresaria del 50% que realizó en 2021 antes de su separación. Esta maniobra habría sido solicitada por Wanda luego de conocer la infidelidad que el jugador mantuvo con la China Suárez como una demostración de amor y reconciliación. La sentencia italiana señaló que esto se encuentra siendo discutido en otro expediente ante el Tribunal de Milán y que, aun si se fallara a su favor, ya podría ser considerada una compensación económica.
- Mauro Icardi no consiguió que la separación sea atribuida a Wanda Nara. Uno de los puntos en los que el deportista no recibió el apoyo de la justicia tiene que ver con que su separación no fue considerada un adulterio. El jugador había presentado como pruebas los intercambios y encuentros que la mediática había mantenido con L-Gante tiempo después de mudarse a la Argentina.
- El tribunal no aceptó las noticias y documentos visuales de programas de espectáculos presentados por las partes como pruebas fehacientes. Además, en uno de los apartados se habló de las acusaciones cruzadas por supuestas relaciones extramatrimoniales. El fallo sostuvo que la convivencia y el vínculo conyugal se mantuvieron hasta 2024. Como prueba se señaló que la familia toda unida hizo un viaje a la Argentina y que luego Wanda acompañó a su expareja por última vez a Turquía.
- El tribunal no definió la custodia de Isabella y Francesca Icardi, las hijas en común de Wanda y Mauro. El motivo es porque el tribunal declaró que Italia carece de jurisdicción sobre la guarda, residencia y alimentos de las menores. Al momento de la separación, las niñas se encontraban viviendo y estudiando en Turquía.
- El conflicto de la tenencia de las menores deberá ser tratado en las jurisdicciones competentes y será allí donde se pueda pedir un pedido de restitución como el que busca efectuar Mauro Icardi.
- Wanda Nara deberá afrontar dos tercios de los gastos y honorarios del juicio. Esto se debe a que se rechazó su pedido de la cuota alimentaria y la pensión. El monto fijado fue de 5.200 euros, más gastos generales, IVA y aportes previsionales conforme a la ley italiana. El Tribunal también rechazó el pedido de Icardi para que Wanda recibiera una sanción económica adicional por haber actuado de mala fe durante el juicio.