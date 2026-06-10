El llamativo gesto de Benjamín Vicuña que fue interpretado como una indirecta para Mauro Icardi

Pese a que María Eugenia ‘la China’ Suárez y Benjamín Vicuña parecían mantener una relación parental cordial, la misma sufrió un quiebre cuando el actor chileno le negó el permiso para que su expareja se llevara a sus dos hijos menores a Turquía, donde la actriz decidió mudarse junto a Mauro Icardi. Debido a aquella situación, por la que ella realizó un fuerte posteo en redes sociales titulado “El papá del año”, el vínculo no volvió a ser el mismo; y un gesto reciente lo dejó nuevamente en evidencia.

Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez tuvieron un quiebre en su relación cuando la actriz se instaló en Turquía (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok / @sangrejaponesa)

Este martes, Ana Rosenfeld visitó el nuevo ciclo de América TV conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, donde se refirió a la situación judicial que atraviesan el delantero del Galatasaray y Wanda Nara, quienes enfrentan una batalla judicial desde que decidieron continuar sus vidas por separado. La abogada y amiga de la mediática desmintió que su defendida impidiera que su exmarido pasara tiempo con Francesca e Isabella, las menores que tienen en común. “Nunca tuvo impedimento para estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”, sostuvo.

Ana Rosenfeld habló de Wanda Nara y Mauro Icardi y Vicuña dio su like

Y aclaró: “Eso es absolutamente falso y tenemos todas las pruebas en el expediente. De hecho, hasta vuelvo a repetir, vinieron juntos a la Argentina. La mudanza a la Argentina fue un hecho importante, porque al adquirir la casa donde hoy vive Wanda con los chicos, fue una decisión de pareja, porque iba a ser el destino final”.

Pero no solo sus dichos fueron los que llamaron la atención. Es que el Vicuña le dio ‘Me gusta’ a la publicación que la producción del ciclo realizó en su cuenta oficial de Instagram. Como era de esperarse, la reacción del público no tardó en llegar y los comentarios estallaron. “¿Qué hace Vicuña dándole ‘me gusta’ a esto?”; “El ‘like’ de Vicuña es todo lo que está bien” y “Vicuña le dio ‘like’, me vuelvo loca”, fueron algunas de las frases que inundaron el posteo.

Benjamín Vicuña y el like que revolucionó a los usuarios (Foto: Captura Instagram/@jotax.digital)

Más allá de las repercusiones que generó el fragmento difundido por el programa, el actor chileno transitó varias semanas de alta exposición mediática debido a los constantes cruces con su expareja. A mediados de mayo, tras la filtración de una supuesta declaración jurada de la actriz relacionada con la custodia de sus hijas, Vicuña optó por una postura de absoluta reserva. “No me interesa más hablar de eso. Fue una nota que dije: chicos, no, no está este quilombo. Por favor, no sigamos con eso”, dijo en diálogo con la prensa.

Consciente del interés que despierta su vida privada, el actor intentó dejar límites claros respecto a lo que está dispuesto a compartir. “Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que los vamos manejando con la familia”, explicó. Incluso, ante las consultas sobre la supuesta afirmación de Suárez respecto a la relación de los niños con el futbolista, Vicuña mantuvo una actitud neutral: “¿Eso dijo? Bueno. Vale”. Y, fiel a su estilo, evitó cualquier tipo de confrontación al remarcar que lo esencial es “que sus hijos estén bien”.