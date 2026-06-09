La China Suárez cumplió su sueño de conocer Japón con Mauro Icardi: “Un poco de nosotros”

María Eugenia “China” Suárez acaba de cumplir uno de sus mayores sueños. Acompañada por Mauro Icardi, conoció Japón, la tierra de su abuela materna. Si bien hace un par de semanas se viralizaron en las redes sociales imágenes de la pareja haciendo turismo, hasta el momento ninguno de los dos se había pronunciado públicamente sobre sus vacaciones. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas cuando el futbolista publicó varias fotos del romántico viaje que hicieron.

Luego de que Galatasaray se consagrara campeón de la Superliga de Turquía, Icardi y Suárez partieron rumbo a Japón, el destino soñado de Suárez. “Un poco de nosotros en Japón. Cumpliendo sueños”, escribió Icardi en la publicación que hizo en Instagram el lunes 8 de junio. Las imágenes dieron cuenta de que estuvieron en Kyoto y recorrieron tanto el santuario Fushimi Inari-taisha como el bosque de bambú de Arashiyama, dos lugares que, curiosamente, también visitó Wanda Nara a principios de este año cuando viajó con Martín Migueles.

Mauro Icardi compartió el álbum de fotos de su viaje a Japón con la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Japón (Foto: Instagram @mauroicardi)

El itinerario incluyó además paseos por la ciudad y fotos en lugares históricos como el Pabellón Dorado. Posaron enamorados, a los besos y abrazos, dando cuenta de su felicidad de compartir un momento tan anhelado juntos. Sin embargo, el viaje no fue en pareja, sino acompañados por Marcela Riveiro y Marcelo Latorre, la madre y el mejor amigo de la actriz.

Mauro Icardi y la China Suárez enamoados en Japón (Foto: Instagram @mauroicardi)

Las imágenes también mostraron los looks que eligió la ex Casi Ángeles para su estadía. Uno de ellos consistió en un top negro con espalda abierta y otro en un set deportivo negro de campera de algodón y jogging. Los combinó con anteojos de sol y lució varios peinados: desde el cabello suelto hasta acomodado en dos rodetes y también recogido en una colita con gel. También llevó calzas deportivas, varios modelos de zapatillas, pantalones de jean y remeras y, para los momentos de lluvia, usó un piloto con estampado animal print y detalles en tartán. En su primer viaje a su destino soñado, optó por opciones relajadas para estar cómoda y caminar varios kilómetros.

Viajaron con Marcela Riveiro, la madre de Suárez, y su mejor amigo, Marcelo Latorre (Foto: Instagram @mauroicardi)

La pareja visitó el santuario Fushimi Inari-taisha (Foto: Instagram @mauroicardi)

Suárez e Icardi estuvieron en Kyoto y visitaron varios lugares históricos (Foto: Instagram @mauroicardi)