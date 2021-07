El llamativo requisito para inscribirse en la nueva temporada de Bake Off

La última edición de Bake Off se convirtió en uno de los grandes sucesos de Telefe. A pesar de la gran popularidad que alcanzó la versión local del reality show gastronómico, la producción quedó marcada por un escándalo: la experiencia profesional previa de Samanta Casais, consagrada como ganadora del certamen de cocina, luego de ser elegida por los jurados Christophe Kriwonys, Pamela Villar y Damián Betular.

La polémica provocó su descalificación y marcó un antes y un después para la productora del programa, que ahora, tras anunciar una nueva temporada, decidió incluir una llamativa y específica cláusula en la inscripción de los participantes para evitar nuevas sorpresas.

Después del escándalo desatado por Casais y de su descalificación, Bake Off decidió consagrar como ganador a Damián Pier Basile, quien finalmente se terminó llevando el premio de 600 mil pesos. “No se lo deseo a nadie”, dijo Samanta Casais en Vino para vos (NET) sobre lo que vivió tras las acusaciones de fraude en el programa. “Yo me sentía que estaba en paredón adonde venía toda la gente a matarme. Me sentía atrapada en un lugar en el que no podía salir y realmente no quería existir más”, señaló.

Nuevos requisitos

Ahora, para la inscripción de participantes de la nueva temporada, la producción decidió incluir una curiosa cláusula. A través de un formulario, los interesados en ser parte de la nueva entrega del reality show gastronómico pueden dejar sus datos para ser convocados al proceso de selección. Entre esos datos aparece una condición muy específica para participar: “Ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero y/o panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento vinculado o negocio vinculado”.

Además, la planilla hace distintas preguntas vinculadas al pasado de los participantes: “¿Pertenecés a algún grupo relacionado a la pastelería?”, “¿Has estudiado alguna vez algún aspecto de la comida, pastelería o panadería a cualquier nivel?”, indaga el documento. En lo que constituye la pregunta más particular y que se volvió viral en las últimas horas, el formulario consulta: “¿Tiene alguna condena criminal? Si es así, por favor detallar”.

La pregunta no es azarosa: Samanta Casais había sido señalada, tras la competencia, de haber estado involucrada en el pasado en un accidente de tránsito en el que había muerto un hombre.

El formulario para participar de la nueva temporada de Bake Off Argentina

a idea de las autoridades del canal es que, luego del final de La Voz Argentina vuelva la competencia que busca encontrar al mejor pastelero del país. Según pudo saber LA NACION, la nueva temporada estrenará en septiembre y contará nuevamente con la conducción de Paula Chaves.

El difícil momento que vivió Samanta Casais tras ser descalificada de Bake Off

“Lo que le dije a Juan, mi pareja que en ese momento, fue: ‘Yo no quiero vivir más. No quiero más, porque eran muy duros. Era realmente muy triste abrir tu teléfono y que todo el mundo te insultara, a tu familia, te deseara la muerte y yo decía ¿para qué? Yo quiero cocinar nada mas”, recordó Casais en diálogo con Tomás Dente. Durante el programa, la exparticipante se refirió a las críticas que recibió del público del programa tras ser descalificada por haber tenido experiencias previas como pastelera.

Samanta de Bake Off se quebró en vivo al hablar del escándalo de la final del reality

“Todo era muy violento y no lo podía soportar. Ese mismo día, Juan me sacó el teléfono y me dijo: ‘no ves más la tele, no ves mas el teléfono, vamos a llamar a un psiquiatra’. Y ahí empezó mi tratamiento con el psiquiatra porque no podía dormir”, señaló la mujer. Tras revelarse que había trabajado en Café San Juan, un reconocido restaurante de San Telmo, Casais fue acusada de “tramposa y fraudulenta”. “Aprendí que no hay que dejarse llevar por lo que dice el resto y ser siempre uno mismo”, reflexionó durante la entrevista.

