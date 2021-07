Bake Off Argentina: todo lo que tenés que saber de la nueva edición que prepara Telefe

Las especulaciones en torno a la vuelta del reality Bake Off han llegado a su fin: el certamen de pasteleros volverá a la pantalla de Telefe antes de fin de año.

La idea de las autoridades del canal es que tras el final de La Voz Argentina regrese la competencia que busca encontrar al mejor pastelero del país. La convocatoria de los aspirantes ya está abierta para quienes quieran participar de la nueva temporada que, según pudo saber LA NACION, estrenaría en septiembre y contará nuevamente con la conducción de Paula Chaves.

Más allá del éxito de MasterChef Celebrity, Bake Off no emularía la fórmula y seguiría apostando a tener entre sus participantes a personas no relacionadas con el medio y amateurs, lo que no implica que más adelante exista la posibilidad de hacer una edición en la que compitan famosos.

Chaves, que ha hecho algunas puntuales participaciones en los ciclos del canal, ya había dado indicios en Cortá por Lozano de lo que le esperaba para la segunda mitad de este año. “Se vienen cosas muy lindas para el 2021. Capaz que un Bake Off. Veremos. ¡Ojalá que sí! Estamos con muchas ganas. Con todo lo que pasó este año me parece que vamos a tener un Bake Off 3”, decía semanas atrás en el ciclo televisivo.

Aún no está confirmado quiénes integrarían al jurado; en la anterior edición estuvieron Christophe Krywonis, Pamela Villar y Damián Betular, quien en la última edición de MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los favoritos del público. Al momento, el ciclo se encuentra en etapa de preproducción y se están empezando a unir todos los hilos.

Bake Off 3 llegará meses después de la muerte de Agustina Fontenla, una de las participantes preferidas del ciclo que se emitió en 2020. La última edición generó gran polémica en la final, por el pasado de la ganadora del certamen: con el programa ya grabado, se supo que la participante Samanta Casais no era amateur, sino que había trabajado como pastelera profesional y hasta había hecho alguna incursión televisiva como tal. Por eso, la producción decidió descalificarla y darle el premio al rosarino Damián Pier Basile, en medio de una suerte de epílogo que despertó gran expectativa.

En materia de ficción, Telefe sigue adelante con las grabaciones de El primero de nosotros, la tira protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum y Luciano Castro que aún no tiene fecha de salida, pero verá la luz antes de que termine el año. Por lo pronto, los realities seguirán siendo la gran apuesta del canal para ganar el prime time.

LA NACION