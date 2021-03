El malentendido por el que el Pelado López no comió chocolates hasta los 25 años

Guillermo López visitó a Jey Mammón en su programa Los Mammones, y recordó uno de los mayores traumas de su infancia, que lo acompañó hasta su temprana adultez. El Pelado reconoció que no comió chocolates hasta los 25 años por un malentendido con su pediatra.

“Un problema del doctor Spada, padre de mi amigo, que también es médico”, subrayó fiel a su estilo. “Él me dijo, a los cinco años, que no podía comer ni chocolate ni pescado porque era alérgico. Y yo lo tomé al pie de la letra y no comí nunca más”, rememoró.

“A los cinco no comí, a los seis tampoco, a los siete menos... A los 25 años estaba en la casa del doctor Spada hijo, en su cumpleaños. Viene el padre y me dice: ‘¿Querés una torta?’. Y la torta era chocolate negro, blanco, rama, todo”, recordó. “Entonces le digo: ‘No, yo no puedo’. Y él me dice: ‘¿Por?’. Y yo le respondo: ‘Porque vos me dijiste que no puedo. Hace 20 años’”, contó el episodio el Pelado.

“Ahí entendí la insensibilidad de los médicos. Se dio vuelta y a mi amigo le dijo: ‘Escuchá a este bolud..., hace 20 años que por mi culpa no come chocolate. Eran seis meses, hasta que parara la alergia’”, reveló entre risas el invitado.

Finalmente pudo retomar el consumo de chocolate como la mayoría de las personas. “Me puse a tiro, pero al principio, con chocolates como el Biznike, yo preguntaba como si fuera extranjero, ‘¿es negro o blanco?’. Pasé 20 pascuas comiendo bombones de frutas. Imaginate los pibes a la tarde con la chocolatada, y yo afuera”, resumió su trauma López.

LA NACION