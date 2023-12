escuchar

En los últimos meses, los rumores de crisis entre Nito Artaza y Cecilia Milone cobraron relevancia, hasta este miércoles que Ángel de Brito terminó con las especulaciones y confirmó la separación del humorista y la actriz, quienes se habían casado seis años atrás.

“Tengo una separación y divorcio nuevamente. Ayer contamos la de Agostini con todos los problemas que había, que le deseaba la muerte a Nazarena, con las amenazas a su mujer... Hoy otro caso tóxico. Divorcio, yo digo ahí, con la lapicera en la mano, al borde de ocurrir”, comenzó diciendo el conductor de LAM (América TV).

Cecilia y Nito había formalizaron su unión seis años atrás Prensa Alejandro Veroutis

Y siguió con el enigmático: “Él no termina de dar el último paso. Los dos son famosos. Se habló mucho de este romance cuando arrancó”. “¿Mucho dinero?”, interrumpió Marcela Feudale y el jurado del Bailando 2023 contestó: “No es un problema el dinero, sino la relación en sí. Con lo de afuera, con lo de adentro, con lo que hago y lo que no hago”.

Al escucharlo, las angelitas quisieron hacerle varias preguntas y una de ellas fue Maite Peñoñori, quien indagó por qué los protagonistas habían comenzado su relación “encimados”. “Viste que cuando arrancan como amantes después siempre queda la sospecha de ‘y si ahora no estará con otra, como hacía conmigo en su momento’”, lanzó.

Cuando la periodista indagó sobre quién de los dos había tomado la determinación de separarse, el presentador dijo: “Aparentemente, él es el que no se anima a decir, ‘bueno, firmemos, ya está', pero está todo podrido”.

Finalmente, de Brito decidió terminar con el suspenso y contó la información. “Los que están ahí de separarse y firmar el divorcio son Nito Artaza y Cecilia Milone”. Y contó que uno de los motivos es que ella le venía reclamando, en reiteradas ocasiones, que no la arrobaba en posteos en Instagram, algo que desató el enojo del productor.

“Dicen que Nito ya no quiere una vuelta atrás, que está cansado de los reclamos. Y si se da el divorcio, se viene una gran disputa legal, no solo por lo de la convivencia y la división desde ese lado, sino porque supieron trabajar juntos mucho tiempo”, dijo Ángel.

El enigmático de esta noche llega casi dos meses después de que el mismo periodista advirtiera aquella ruptura. “Yo les voy a confirmar porque Nito lo desmintió en todas partes, pero él y Cecilia Milone están separados”, lanzó en la edición del ciclo de América TV el 7 de octubre pasado.

En referencia a la postura de Artaza, de asegurar que seguía junto a la cantante, añadió: “No tienen por qué contarlo, pero no entiendo por qué tantas vueltas con un tema tan sencillo entre gente grande”.

Para cerrar, en aquella ocasión agregó: “A mí me cuenta que Nito se siente, no sé si usar esta palabra, agobiado en la relación -obviamente, está con lo político, el teatro y mil cosas- y Cecilia se siente, no quiero decir ‘abandonada’, pero como desplazada por todas las ocupaciones de Nito”.