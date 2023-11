escuchar

“Mi ídolo: soy Iara y esta nota te llega por un inconveniente que tuve. De lo contrario, estaría hoy ahí gritando y disfrutando tu show”. Así empieza la carta que le llegó a Santiago “Chano” Charpentier y se viralizó de inmediato, luego de que el líder de Tan Biónica tuviera un emotivo gesto para su fan, que anhelaba ir a uno de los recitales que brindó en La Plata. Una vez más, la música iba a demostrar que llega a todos los corazones y puede ser fuente de alegría.

Paula Rodríguez es la autora de la carta que conmovió a Chano. Es la mamá de Iara, una adolescente que se encuentra internada en el hospital de Niños Sor María Ludovica, al encontrarse en recuperación tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Con la idea de conseguir un saludo por parte del ídolo de su hija, reveló en el escrito que como regalo de su cumpleaños número 15 la joven recibió una entrada para el recital de Tan Biónica. Sin embargo, no pudo asistir debido a su problema de salud, que la mantiene internada en La Plata.

Chano Charpentier le envió un mensaje a su fan Instagram @chanotb

“No puedo ir a verte, pero casi a diario las doctoras y mi familia me ponen tu música. No puedo aún hablar y solo me comunico con un sí o no, con miradas. Los profesionales saben que escucho y todo mi entorno siempre me mandan su cariño con audios que mami me los hace oír”, escribió la mujer en nombre de su hija. Al final de la carta -fechada el 4 de noviembre, día emblemático para la banda- le pidió un saludo y le dejó su número de teléfono a disposición. Además, le agradeció por anticipado y aseguró que sería “un oasis en este desierto” contar con una respuesta, tal como lo publicó el Diario Hoy. Además, Paula compartió un video de Iara desde el hospital.

Poco tardó en recibir una respuesta: Chano le envió un emotivo video. Frente a cámara, el cantante se tomó el tiempo de hablarle directamente a la adolescente. “Hola Iarita, qué linda que estás. Sé que estás mejorando, yo te prometo que cuando termine estos shows, que tengo unos meses muy complicados de muchísimo trabajo, voy a pasar a verte. Nos vamos a juntar, vamos a escuchar música, vamos a leer cosas lindas y las vamos a pasar muy bien”, expresó.

Y cerró, animando a la adolescente a su recuperación: “Quiero mandarte mucha fuerza y te pido que te concentres en que tenés que estar bien, tenés que sentirte bien. Vos sos una luchadora y yo lo sé, te lo vi en la cara. Te amo Iarita”.

De esta forma, el reconocido artista se comprometió a encontrarse con la adolescente para hacerla vivir un especial momento, tras brindar dos shows en La Plata, el 4 y 5 de noviembre. En diciembre tiene agendado diversos recitales por el reencuentro de Tan Biónica y luego podría darse este esperando encuentro con la joven platense.

Una vez más, Chano mostró su lado más humano, en búsqueda de ser un incentivo para esa fan que está buscando recuperarse, mientras la música es su refugio y el de su madre, que la acompaña incondicionalmente en el proceso y buscó llevarle una alegría.