El mensaje de Gladys “La bomba tucumana” tras ingresar al hospital por atragantarse con un tenedor: “Tengan mucho cuidado”

La artista tropical Gladys “La bomba tucumana” vivió un dramático momento durante una grabación para el Cantando 2024. Durante un recreo, la cantante sufrió un peligroso accidente mientras comía: se atoró con un diente de tenedor de plástico y debió ser trasladada de urgencia al hospital.

Según relató la intérprete de La pollera amarilla, estaba sola cuando ocurrió el episodio y detalló por medio de su cuenta de Instagram qué fue lo que pasó: “Miren, tengo acá una pulsera. Vengo del Sanatorio Güemes, de la guardia. Hoy tuve un accidente. Hago esta historia para contarles porque realmente la pasé muy mal y me asusté un montón”.

“Quiero recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plásticos, sobre todo con los tenedores”, expresó Gladys y explicó: “Hoy estaba en el canal, grabando un programa del cantando, y en una ensalada que nos daban para los cortes pinché un tomate cherry y se ve que, sin querer, me tragué una punta de un tenedor que es súper filoso y puntiagudo”.

Además, la cantante reveló que el incidente le generó mucho miedo y que, a su vez, aprendió a tomar más recaudos y prestar más atención a este tipo de detalles. También entendió que estas cosas son “peligrosas”.

En tanto, agradeció a todos los que la ayudaron en el traumático hecho, tanto compañeros de trabajo como profesionales de la salud. “Quiero agradecer al sanatorio que me atendieron y me hicieron un estudio para ver donde lo tenía. Me van a hacer una endoscopia porque yo lo sigo sintiendo”, añadió.

Por último, cerró: “Intentaron hacerme la endoscopia pero no la quise hacer sin anestesia para no dormirme. Los quiero mucho y estoy bien”.

Gladys, la Bomba Tucumana, de su flamante negocio de empanadas a la dura situación que atraviesa su novio

Abrió un local de empanadas tucumanas y sueña con que pronto el negocio se convierta en una cadena, para que todo el país pueda saborear esa delicia que, según ella, contiene un secreto familiar que las hace especiales. Este nuevo emprendimiento no impide que la Bomba Tucumana siga cantando porque es lo que más feliz la hace.

En una charla con LA NACIÓN, la cantante abrió su corazón y contó que a pesar del buen momento laboral que vive, está muy angustiada porque su pareja, Luciano Ojeda, está en pleno tratamiento de quimioterapia. Además, aseguró, aún no se repone de la muerte de su hermana mayor, Olga, que falleció durante la pandemia. Sin embargo, es muy creyente y espera que “Dios sane” a Ojeda.

LA NACION