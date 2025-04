La reacción de Andy Kusnetzoff al escuchar un pifie de Cande Molfese en vivo

En medio de una charla distendida en Perros de la calle, el ciclo radial que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play, Cande Molfese dio su opinión sobre El Guardaespaldas, película de suspenso y romance que se estrenó en 1992. Y sorprendió a todos al no saber que la protagonista es Whitney Houston.

Mientras debatían sobre la temática “Películas para llorar”, Molfese tomó la palabra y dio su opinión con seriedad, aunque todos terminaron estallándose de risa. “En lo que me quedé impresionada es lo bien que la actriz hace el playback porque ella canta las canciones de Whitney (Houston) y hace, no sé cómo se dice, ¿los vibratos?“, expresó, mientras el resto del panel estaba a la espera de que dijera que su comentario se trataba de una broma.

Cande Molfese quedó en el ojo de la tormenta (Foto: Captura)

Al escucharla, el conductor del programa le preguntó: “¿Cómo ella hace las canciones de Whitney?“. ”Es Whitney", interrumpió otro. Sin decir una palabra, la ganadora del último Bake Off Famosos (Telefe) se quedó quieta y sin palabras.

“Noooo”, gritaron algunos mientras aplaudían. “Mirá que yo no vi la película, pero me voy”, dijo por su parte Sofía Martínez mientras se estaba levantando de su silla.

“Decime que esto no está pasando, Candelaria. ¿Vos quién pensás que actúa?, ¿Vos estuviste una hora y media viendo a alguien y pensaste: ‘Esta actriz, qué bien que canta las canciones de Whitney’?”, insistió Andy, atónito. “Estoy en shock, ¡chicos!”, agregó ella.

Juan José Campanella reaccionó al comentario de Cande Molfese (Foto: Captura X)

El momento no pasó desapercibido por los usuarios de X, red social en el que circuló el recorte que protagonizó la ex chica Disney. Incluso, el blooper de la joven llegó a Juan José Campanella, quien no tardó en hacerse eco. “Yo también estoy en shock, ¿nadie sabe de alguna isla desierta que se venda barata? Me quiero bajar de este mundo", escribió, sin vueltas, desde su cuenta oficial de X.