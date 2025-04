Amy Locane, actriz de Melrose Place, habla de su vida tras la cárcel: “Hasta el día de hoy siento mucho remordimiento”

En 2010, su vida cambió por completo. La actriz Amy Locane, que se hizo conocida por su papel en Melrose Place, fue detenida tras provocar un accidente fatal que se cobró la vida de una mujer de 60 años. Tras cumplir una condena de seis años y medio, la retirada artista reapareció públicamente y habló de sus días en prisión. A su vez, reveló detalles de su nueva vida y confesó que hasta el día de hoy siente mucho remordimiento por lo ocurrido.

Fue en una entrevista con Us Weekly que la intérprete reflexionó sobre su tiempo tras las rejas y habló de su readaptación a la sociedad luego de recuperar la libertad en diciembre de 2024. “ Se siente muy doloroso volver a la sociedad. Miro el mundo con nuevos ojos ”, reveló quien actualmente vive en Nueva Jersey y trabaja en la recepción de un consultorio médico.

Amy Locane, en los tiempos de Merlose Place

Durante todo este tiempo en libertad, asistir a una iglesia presbiteriana en Princeton la ayudó a reinsertarse en la comunidad. Sin embargo, Locane asegura que todos los días recuerda ese día fatídico en el que, por su imprudencia, terminó con la vida de una mujer. “ Hasta el día de hoy, siento mucho remordimiento. Es una realidad muy, muy, muy dura con la que vivir. Todos los días, cuando estoy rezando o haciendo mis actos devocionales, trato de tenerla presente ”, reveló muy arrepentida.

Inmediatamente, la estrella de Cry-Baby habló del impacto que esta tragedia tuvo en su propia familia. “La tensión de la prisión es que no tienes nada que decir, porque tu vida se detiene cuando todos los demás han seguido adelante”, contó. Y enseguida confesó que estar lejos de sus hijas fue lo más difícil para ella. “ Los adolescentes no hablan mucho, así que estábamos al teléfono sin decir nada, pero al menos estábamos juntos ”, contó en referencia a Paige, de 18 años, y a Avery, de 16, que comparte junto a su exmarido Mark Bovenizer.

En cuanto a su vínculo actual, Locane dijo que, si bien ha mejorado después de su liberación, algunos días son mejores que otros. “Va a tomar algún tiempo (…). No puedes esperar que sufran contigo. No todos pueden acompañarte durante años así, así que te reincorporas a la sociedad sin ese apoyo . Es una experiencia muy aislante y tienes que lidiar con todo lo que se te presenta sola“, agregó.

Tras asegurar que le gustaría volver a enamorarse, Amy bromeó: “Quiero casarme de nuevo. Si conozco a un chico ahora, no tengo que preocuparme por decirle: ‘Ah, por cierto, puede que tenga que irme un tiempo’, así que será emocionante”.

Amy Locane y Johnny Depp en Cry Baby de John Waters.

A pesar de todo el dolor y sufrimiento de estos años, la intérprete aseguró que esta experiencia le hizo darse cuenta de su fortaleza. “Sabes que puedes con cualquier cosa: eso te da una gran independencia”, admitió mientras afirmaba que nunca va a poder superar lo ocurrido.

“No creo que algo que te haya moldeado tanto a ti y a tu mundo pueda ser algo en lo que no pienses. Fueron lecciones duras, pero dicen que las lecciones tienen que ser duras para crecer. No puedo dejar que esto me defina”, remató intentando mirar hacia delante.

Si bien por estos días su vida transcurre lejos de los sets, Locane reconoció que le gustaría volver a la actuación. “Lo haría sin pensarlo dos veces”, declaró mientras destacaba que uno de los principales motivos de la depresión que vivía allá por 2010 tenía que ver con su decisión de alejarse de Hollywood en 2006. “Había un vacío en mi vida porque había actuado durante mucho tiempo”, reflexionó.

Josie Bissett, Thomas Calabro, Andrew Shue, Courtney Thorne-Smith, Amy Locane, Grant Show, Doug Savant y Vanessa Williams, protagonistas de la temporada 7 de Melrose Place

En una época donde las series del pasado tienen su revancha en la actualidad, la actriz aseguró que le encantaría ser parte de una nueva versión de Melrose Place, programa que protagonizó junto a Heather Locklear, Laura Leighton y Daphne Zuniga. “Sería muy emocionante traerla de vuelta”, concluyó.

El accidente que cambió su vida para siempre

En 2010, Amy Locane conducía por las calles de Nueva Jersey bajo los efectos del alcohol cuando atropelló a Helene Seeman, una mujer de 60 años. La mujer murió al instante, mientras que su esposo resultón gravemente herido. La actriz fue culpada de homicidio y agresión con su automóvil, y sentenciada a tres años de prisión.

Locane fue condenada en un principio a tres años de prisión, pero la familia de la víctima solicitó una revisión tras el juicio

Tras cumplir con su condena, la familia de la víctima consideró que su pena había sido demasiado leve y la causa se reabrió. “El juez que sentenció recientemente al acusado empleó una metodología propia. En el proceso, ignoró nuestra orden de prisión preventiva en relación con ciertos factores agravantes y atenuantes. Al determinar en este caso único que el principio de doble enjuiciamiento no impide un procedimiento final, anulamos la sentencia y remitimos el caso para que se imponga una nueva”, decían los documentos presentados por los abogados de la víctima.

“La Sra. Locane lleva cinco años fuera de prisión, y hace dos que cumplió su libertad condicional. Durante todo este tiempo ha hecho todo lo que le han pedido, y es difícil explicarles a sus dos hijas por qué, cinco años después, mamá ha vuelto a la cárcel”, dijo su letrado James Wronko intentando apelar esta nueva sentencia aunque sin éxito: Locane volvió a prisión en 2020. Cuatro años después, más precisamente en diciembre de 2024, la actriz fue liberada del Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan en Nueva Jersey, recuperando su libertad.

LA NACION