Hace un tiempo, Ricardo Montaner sorprendió por completo a sus fanáticos al dar a conocer que decidió tomarse una pausa en su carrera y alejarse de los escenarios. En esa misma línea, por lo que revelaron desde la agencia de noticias NA, el cantante no tiene planes profesionales para los próximos años, por lo que aparece la duda de qué lo llevó a tomar esta decisión.

Todo se dio a conocer recientemente, cuando el cantautor venezolano, luego de un concierto en Costa Rica, le dijo a su público que estaba planeando su retiro, teniendo en cuenta que lleva su carrera de manera ininterrumpida desde sus comienzos.

“Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, no he parado nunca, y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada”, reveló el intérprete.

A su vez, Noticias Argentinas reveló que, por lo que detallaron personas del círculo íntimo de Ricardo, el músico no tiene planeado ningún show para 2024 y 2025.

“En lo personal lo único que deseo es ver crecer feliz a mis nietos. Me gusta ser abuelo. El otro día Índigo me dijo ‘abu’, y me lo dijo por teléfono y ¡wow! Mi corazón se puso todo arrugadito, me salieron unos lagrimones, ‘Eso quiero’, quiero ejercer ese papel que Dios me ha regalado que es el de ser abuelito. No sé cuando volveré”, explicó en una entrevista luego del show en Costa Rica.

Pese a que no estaba nada confirmado, el cantante aseguró que su retiro indefinido en un hecho, ya que en las últimas horas publicó en sus redes sociales un clip de su última gira y escribió: “¡Hasta pronto!”.

Como él mismo mencionó, el fin último de este alejamiento de los escenarios es para estar cerca de su familia, en especial de sus nietos.

Ricardo Arjona anunció su retiro

Montaner no es el único cantante internacional que hizo un anuncio de este estilo, ya que Ricardo Arjona confirmó recientemente que decidió ponerle fin a su carrera musical por cuestiones de salud.

En el último tiempo, el artista dio a conocer que padece un problema de salud que le impide seguir con sus presentaciones musicales. “Una despedida en Santiago. Gracias por hacer tan fácil lo imposible”, escribió mediante sus redes sociales.

“Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer, terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio”, sumó en el posteo.

“Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias”, destacó, dejando en claro sus inconvenientes de salud.

Y reveló: “Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer en pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”.