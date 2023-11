escuchar

Este sábado 18 de noviembre, en Santo Domingo, República Dominicana, Ricardo Montaner le pondrá punto final a la gira internacional llamada “Te echo de menos tour” el cual consiste de un espectáculo con veinte músicos en escena que se ponen a disposición del reconocido cantante y hacen delirar al público presente.

Con la alegría de estar en escena, junto a miles de fanáticos que agotan cada función, Montaner en su último show brindado en Costa Rica anunció que le pondrá un stand by a su carrera profesional, con el fin de fortalecer sus actividades diarias como la escritura, grabación y compartir más tiempo con sus pequeños nietos llamados Índigo y Apolo. “No sé cuándo volveré”, explicó el autor de temas como “Bésame”, entre otros éxitos.

Ricardo Montaner y unas sentidas palabras que daban a cuenta de su desgaste Twitter (@montanertwitter)

Es por eso que, a días de lo que será su último concierto en el corto plazo, el compositor nacido en Valentín Alsina hace 66 años decidió usar su cuenta de Instagram, donde tiene ocho millones de seguidores, para armar un posteo donde uno de los detalles sobresalió del resto: Montaner publicó una serie de fotos en pijama, lo que refleja un ánimo distendido, lejos de estar compungido por el retiro momentáneo de las pistas.

“Preparado para el último capítulo de Te echo de menos”, manifestó el artista, que incluyó varias fotos de él en una casa de República Domicana donde disfruta del sol, el mar y las playas de este país paradisíaco. A raíz de este posteo, los fanáticos no dudaron en expresar su admiración por él y dejaron varios comentarios al respecto de lo que puede ser el final de su extensa trayectoria.

Ricardo Montaner, en pijama, a días de lo que será su último show de la gira Instagram (@montaner)

“Siendo el último de esta gira previo al tiempo que vas a tomar, podrías transmitir algunas partes del concierto en vivo”; “Por favor no dejes los escenarios. ¡Argentina siempre te espera! Y yo disfruto plenamente tus conciertos”; “Por qué no hay una despedida en Argentina, el país que te vio nacer”; “Genio, gracias por tu talento, tu ejemplo y gran familia” y “Bendiciones para vos y tu familia”, fueron las menciones más destacadas para lo que serán sus últimos días en República Dominicana.

Ricardo Montaner explotó por la difusión de imágenes de su nieta Índigo

Además de su reconocida faceta musical que lo llevó a estar galardonado en varios premios, Ricardo Montaner se encarga, en cada aparición pública, en separar su figura pública con la de su familia, a quien prefiere preservarla de los medios de comunicación.

Sin embargo, el abuelo de Índigo, se encargó de arremeter contra el programa Despierta América, emitido por la cadena televisiva Univision, ante la difusión del rostro del bebe, lo que fue considerado como “una falta de respeto”.

Ricardo Montaner es el padre de Evaluna y el abuelo de Índigo (Foto: instagram: @Montaner)

“¡Eso no es ético! Ustedes no son un programa de chismes, ¿o sí? Nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible”, deslizó el artista, quien no se guardó nada y cargó duramente contra el medio que expuso a uno de los integrantes de su familia.