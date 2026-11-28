Durante décadas, la imagen pública de Brad Pitt estuvo asociada a los grandes éxitos de Hollywood y a los titulares de la prensa del corazón. Sin embargo, lejos de las alfombras rojas, el actor cultivó durante años una devoción profunda por el rock alternativo de los años 90 y encontró en una de las voces más icónicas de esa generación no solo a su máximo referente artístico, sino también a su sostén emocional en la etapa más oscura de su vida: Chris Cornell, el fallecido líder de Soundgarden y Audioslave.

La historia de este vínculo salió a la luz en toda su dimensión en enero de 2019, durante el concierto homenaje I Am The Highway: A Tribute to Chris Cornell, realizado en el Forum de Los Ángeles. Allí, ante miles de fanáticos y figuras de la música, el actor subió al escenario para presentar a Toni Cornell, la hija del cantante, y aprovechó la oportunidad para contar públicamente su fanatismo histórico.

Brad y Chris, en un evento benéfico en enero del 2000 Captura

Según relató el propio Brad en aquella velada, su obsesión comenzó a principios de los 90, cuando todavía luchaba por abrirse camino en Los Ángeles y escuchó por primera vez los discos Temple of the Dog y Badmotorfinger. Compraba cada álbum de Cornell de manera compulsiva y su música funcionaba como un refugio cotidiano. Lo que nunca imaginó en aquellos años es que, más de una década después, el destino los cruzaría en una mesa íntima.

De ídolo inalcanzable a hermano de la vida

El primer encuentro personal entre Brad Pitt y Chris Cornell ocurrió en 2004, cuando el músico trabajaba en la banda sonora de la película de 007 Casino Royale y ambos comenzaron a coincidir en reuniones privadas en California. La química fue inmediata. Según reveló E! News tras la muerte del cantante, ambos compartían largas cenas junto a sus familias, charlas sobre paternidad y tardes enteras con la guitarra en el patio de sus casas.

La muerte de Chris Cornell significó uno de los golpes más duros para Brad Pitt (Foto AP/John Carucci, archivo)

Con el paso del tiempo, la admiración artística mutó en una hermandad inquebrantable. Para el actor, el músico poseía una sensibilidad única que lo ayudaba a poner en palabras sus propios conflictos internos. En declaraciones durante el mencionado tributo en Los Ángeles, el protagonista de El club de la pelea describió la voz de su amigo como “una fuerza de la naturaleza incomparable” y aseguró que su presencia resultaba fundamental cuando atravesaba crisis personales.

El golpe más duro y una promesa silenciosa

El vínculo cobró un significado aún más profundo entre 2016 y 2017. En ese período, Brad Pitt atravesaba su conflictivo divorcio de Angelina Jolie y había iniciado un duro proceso de rehabilitación para dejar el alcohol. En paralelo, encontraba contención en las charlas y en las letras de Chris Cornell, a quien consideraba un espejo emocional.

Por eso, cuando el 18 de mayo de 2017 se conoció la noticia del suicidio del músico en un hotel de Detroit, el impacto para el actor fue devastador. Fuentes de su entorno aseguraron a la prensa estadounidense que Pitt quedó “en estado de shock y completamente destrozado”, incapaz de asimilar la partida de quien había sido su faro en los meses previos.

Brad Pitt en el funeral de Chris Cornell (Foto: Chris Pizzello/Invision/AP)

Lejos de las cámaras, el actor asistió al funeral privado en el cementerio Hollywood Forever y asumió un compromiso silencioso: acompañar de cerca a los hijos de su amigo. Durante los meses posteriores a la tragedia, se lo vio con los niños en parques de diversiones y en tardes familiares, una manera de honrar la memoria del hombre cuya música lo acompañó desde sus inicios y cuya amistad lo sostuvo cuando más lo necesitaba.