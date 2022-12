El novio de Juana Viale mostró el avance de la casa a la que se mudarán y un detalle desconcertó a todos

escuchar

A más dos años desde que Juana Viale blanqueara su relación con el arquitecto Agustín Goldenhorn, la feliz pareja está en plenos preparativos para irse a vivir juntos a una casa que empezaron a construir desde cero. En los últimos días, ya en el tramo final del proceso, el novio de la conductora mostró los adelantos del que será su hogar y sorprendió a todos con un inesperado detalle.

En el 2019, Juana Viale y Agustínn Gronhold se conocieron en una cita a ciegas. A partir de esa cena, nunca volvieron a separarse y a los pocos meses la conductora anunciaba en su programa que estaba muy enamorada. Al tiempo, contó que habían comenzado la construcción de la propiedad a donde se mudarían juntos una vez terminada.

A pesar de que los dos prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público, el arquitecto compartió los avances de este nuevo proyecto en sus redes sociales. Desde un principio, quedó en claro que no era una vivienda tradicional: es circular, tiene un jardín interno en el medio de la casa, grandes ventanales que dejan entrar la luz exterior, una imponente pileta interna y un techo de vidrio corredizo.

La casa de Juana Viale y Agustín Goldenhorn, cuando recién empezaba la construcción Instagram @arquitecturagoldenhorn

Aunque el diseño del interior llamó la atención desde un principio, uno de los últimos agregados fue aún más desconcertante ya que, en donde antes solo había un circulo de tierra recortado en el cemento, ahora crece un gran árbol.

No obstante, la elección tanto de la distribución de la casa como de las plantas no son simplemente estéticas, sino que reflejan los valores de la pareja. “Todo es circular. Todo viene, todo va”, escribió Gronhold en una de sus Historias de Instagram, en donde sintetizó la importancia que tiene tanto la naturaleza como la espiritualidad en su vida y en la de Juana Viale.

¿Cómo se conocieron Juana Viale y Agustín Gronhold?

En el 2019 y luego de un par de romances que terminaron con varios corazones rotos, Juana Viale decidió darle una nueva oportunidad al amor. Sin embargo, esta vez fue completamente distinto: aceptó ir a una cita anónima, en la que ninguno de los dos sabía con quién se encontraría.

Juana Viale y su novio, Agustín Goldenhorn Gerardo Viercovich

Según contó tiempo atrás en diálogo con Diego Leuco, le pidió a sus amigos que le presentaran a alguien y uno de ellos le dijo que tenía a la persona perfecta. No obstante, le puso la condición de que no le diría quien era ni le mostraría una foto. “Mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: ‘Hola, mi nombre es Agustín y me llama ‘Agente X’. Él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro”, recordó.

Luego de intercambiar mensajes, definieron fecha y hora para conocerse. “Él me pasa a buscar, vive cerca de donde yo vivo. Yo planté unos pomelos en la puerta de mi casa, estaba toda tupida la entrada y cuando salgo me mira y me dice: ‘sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le dije. Me mató, estaba re canchero”, detalló.

Finalmente, llegaron al lugar indicado. La cita fue desastrosa: a Juana el bar no le gustó para nada y comieron “el peor hummus de la tierra”, pero nada de eso importó. La química fue inmediata y, a partir de ese momento, no volvieron a separarse.

