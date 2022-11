El pícaro comentario de Juana Viale a Ricardo López Murphy que derivó en una inesperada confesión

escuchar

Como cada domingo, Juana Viale presentó a los invitados a la mesaza. En esta ocasión, dio la casualidad de que todos los asistentes eran hombres y que, además, dos de ellos pertenecían al mundo de la política, Ricardo López Murphy y Leandro Santoro. Frente a este escenario, la nieta de Mirtha Legrand aprovechó para consultarle al diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) sobre sus hábitos durante las sesiones en el Congreso y él hizo una revelación inesperada.

“De bailar, ni hablar, ¿no?”, dijo la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) al recibir a López Murphy en el plató, mientras lo incitaba a marcar unos pasos al ritmo de la música. “Vos sos muy amante de The Beatles. Ahí tenés que bailar sí o sí. Estaban ahí, en la previa, antes de que salgamos, de cháchara todos atrás, ¿eh?”, apuntó Viale, en referencia al economista y al legislador del Frente de Todos (FdT). “Es verdad”, expresó el exministro de Economía, entre risas.

El pícaro comentario de Juanita a Ricardo López Murphy que derivó en una inesperada revelación.

La conductora agregó: “Lo bueno es que detrás de la cámara, todos se quieren. Cuando se prenden las cámaras, a veces están los encontronazos políticos, ¿no?”. “No”, sentenció el diputado. “Uno puede tener diferencias y ser cordial. En general, tengo muy buena posibilidad de tener diálogo de manera urbana y civilizada. Yo trato bien y espero que me devuelvan con la misma moneda”, apuntó.

En la misma línea, Viale hizo referencia a las extensas sesiones de la Cámara de Diputados para tratar algunos temas, en especial las dirigidas al Presupuesto 2023, que llegan a alargarse hasta más de un día. “Sesionaron hasta tarde. ¿Pocas horas de sueño? ¿Se duerme poco?”, consultó la presentadora al diputado nacional. “No, porque había tiempo hasta las 9 horas, para recuperarse”, respondió.

Juanita, entonces, lanzó un pícaro comentario: “Algunos duermen en el recinto, mientras sesionan”. Y fue cuando el político realizó una inesperada revelación: “Bueno, cuando las sesiones son muy largas... Yo tengo dos muy buenas diputadas que me despiertan. Les digo que, por favor, siempre me despierten con los temas importantes”, asumió.

Un duro momento personal

El mes pasado, el diputado de Juntos por el Cambio reveló que atravesó un duro momento, a causa de la enfermedad de uno de sus hijos, quien se encontró en una situación de salud “muy delicada”. “Hay una parte muy delicada y muy dolorosa que viví y la pude parar. La otra parte, no. Me llevó a sentir un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me costó mucho cumplir con mi deber. Lo hice con dedicación, pero me costó”, se sinceró en diálogo con Luis Novaresio, en +Entrevistas (LN+).

López Murphy reveló que atraviesa un duro momento personal

Una posición que lo trasladó a una situación similar que vivió cuando su padre enfermó. “Mientras estudiaba en Estados Unidos, murió y yo no pude volver. En ese proceso, el capellán de las universidades me ayudó mucho. Me formé mucho en teología y eso me sostuvo. A veces, sacamos malas cartas. Me duele, pero es así”, aseveró. Y agregó: “Por suerte, conté con mi familia en todo momento. Hizo un esfuerzo extraordinario para sostenerme”.

LA NACION