El rotundo cambio de look de Bautista Vicuña, hijo de Pampita, tras el triunfo de Argentina en el Mundial

Después de que la selección argentina ganó la dramática final frente a Francia, consiguiendo así su tercera copa del mundo, Bautista Vicuña, hijo de Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain, cumplió la promesa que había hecho.

Antes de que la albiceleste se consagrara, el joven se había comprometido con un cambio de look, concretamente en el color de su cabello. En una foto reciente que compartió la modelo, los usuarios verificaron que cumplió.

El título de la selección argentina tuvo muchísima repercusión en todo el país y el mundo. Después de las finales perdidas y un debut fallido en Qatar, Lionel Messi y todo el plantel pudo levantar el trofeo después de 36 años.

A partir de la consagración, comenzaron los festejos y la alegría, en medio de un contexto muy emotivo que generó celebraciones masivas en las calles del país. En ese escenario, además de celebrar muchos hinchas debieron honrar los compromisos que hicieron previos a la final ante Francia.

Dentro del mundo del fútbol, es común que los hinchas, e incluso lod jugadores, hagan promesas en caso de conseguir el campeonato. Es así como las redes sociales fueron testigo de tatuajes que se hicieron fanáticos y algunos miembros del plantel.

Además de los diseños en la piel, una acción que suele prometerse en torneos deportivos es el cambio de look. A lo largo del país, miles de personas aseguraron que harían alguna modificación en su apariencia en caso de que el plantel de Lionel Scaloni se quedara con el Mundial 2022.

El cambio de look de Bautista Vicuña Instagram @pampitaoficial

Uno de ellos fue Bautista Vicuña, que no se olvidó de sus palabras y después de la hazaña cumplió con lo prometido. En este caso, el joven de 14 años realizó la intervención en su pelo, no solo en el largo sino también en el color.

Todo se pudo ver en un posteo que realizó Pampita por Navidad. Allí, se la pudo ver a ella, a su pareja Roberto García Moritán y a sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana. Más allá del tierno recuerdo familiar en Instagram, muchos usuarios repararon en este cambio.

Pampita junto a sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana y Roberto García Moritán Instagram @pampitaoficial

El adolescente, que antes lucía pelo largo y color castaño, se dejó ver con el cabello mucho más corto. Además de estar rapado a los costados, también se tiñó de rubio.

Como era de esperarse, el posteo no pasó para nada desapercibido y acumuló miles de interacciones en cuestión de horas. Actualmente, la foto que publicó la conductora en su cuenta tiene más de 336.000 likes y cosechó cientos de comentarios. Junto con deseos de feliz Navidad para la familia, muchos se manifestaron no solo sobre el cambio de look de Bautista, sino también sobre la altura del joven que es casi igual a la de García Moritán.

En el pie de la publicación, Pampita incluyó un texto llamado “Carta de un adulto a Dios”, de autor desconocido. “Hoy quisiera volver a creer como cuando era niño - en las personas, en los milagros y en que el mundo puede ser mejor… Hoy quisiera que la Navidad realmente fuera el nacimiento de algo nuevo dentro de mí”, reza el fragmento compartido por la modelo.

