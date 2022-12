La inesperada coincidencia de vestuario de Juana Viale y Patricia Bullrich que hizo reír a la conductora: “El mismo look”

escuchar

Como cada domingo, Juana Viale presentó a sus invitados a la mesaza, donde comparten un sinfín de anécdotas e historias de vida que en muchas ocasiones nunca salieron a la luz. Así, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) anunció la llegada de Patricia Bullrich (PRO) y ambas se llevaron una sorpresa que hizo reír a la nieta de Mirtha Legrand: “Usamos el mismo look”.

La conductora contó que las altas temperaturas en Buenos Aires le impidieron armar el árbol de Navidad, ya que faltan tan solo dos semanas para la festividad. “Estaba muy fatigada”, señaló. Acto seguido, presentó su atuendo, aunque admitió que no era la primera vez que lo usaba. “Les cuento que tengo este modelito de [Gino] Bogani, hermosísimo y que me encanta. Es un pantalón de seda natural con un top transparente y con la espalda al 10. Es muy elegante”, detalló.

La coincidencia de vestuario entre Juanita y Patricia Bullrich que hizo reír a la conductora.

Y apuntó: “Les quiero contar que me lo hizo para la embajada de Francia, cuando le entregaron la condecoración de Legión de Honor de Caballeros a la abuela. Y Bogani no está, se fue de vacaciones, está en Río de Janeiro, con su caipiriña. Y me dijo: ‘Ponete lo que te hice para allá. Repetí'. Pero qué lindo repetir esto”. Al instante, la conductora hizo entrar a Patricia Bullrich, quien llevaba un atuendo muy similar, incluso con la misma franja de brillantes a la altura de la cadera. “Usamos el mismo look”, destacó Viale, entre risas.

“Es una de las dirigentes mejor posicionadas, según las encuestas. ¡Qué bonita! Estamos muy parecidas”, expresó la presentadora. La presidenta de Propuesta Republicana (PRO), por su parte, señaló: “Estamos manchadas, mirá. Estás divina”, dijo en referencia a la franja de brillitos que ambas presentaban en su ropa.

El pícaro comentario de Juana a López Murphy

Hace dos semanas, uno de los invitados a la mesaza fue el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Ricardo López Murphy. Viale aprovechó el momento y le consultó sobre sus hábitos durante las sesiones en el Congreso y el político hizo una revelación inesperada.

El pícaro comentario de Juanita a Ricardo López Murphy que derivó en una inesperada revelación.

En el plató de eltrece se encontraba también Leandro Santoro y Juanita hizo un guiño a ambos políticos. “Lo bueno es que detrás de la cámara, todos se quieren. Cuando se prenden las cámaras, a veces están los encontronazos políticos, ¿no?”, expresó. “No”, sentenció el diputado. “Uno puede tener diferencias y ser cordial. En general, tengo muy buena posibilidad de tener diálogo de manera urbana y civilizada. Yo trato bien y espero que me devuelvan con la misma moneda”, apuntó.

La conductora hizo alusión a las extensas sesiones de la Cámara de Diputados para tratar algunos temas, en especial las dirigidas al Presupuesto 2023: “Sesionaron hasta la tarde. ¿Pocas horas de sueño? ¿Se duerme poco?”, advirtió Viale. “No, porque había tiempo hasta las 9 horas, para recuperarse”, respondió hábil el diputado nacional. Entonces Juanita lanzó un pícaro comentario: “Algunos duermen en el recinto, mientras sesionan”. Y fue cuando el político realizó una inesperada revelación: “Bueno, cuando las sesiones son muy largas... Yo tengo dos muy buenas diputadas que me despiertan. Les digo que, por favor, siempre me despierten con los temas importantes”, asumió.

