escuchar

Este lunes, en Gran Hermano, cuatro participantes dirimirán su futuro en el reality mediante el voto del público. Bautista Mascia, Denisse González, Alan Simone y Sabrina Cortez continúan en placa y dos de ellos dejarán la casa “más famosa del país”.

En el caso particular de Sabrina, su relación fuera de la casa con su novio llamado Brian Fernández y el acercamiento que mantuvo durante estos días con Alan generó cierta confusión en los televidentes. El caso escaló de tal manera que Sergio “Kun” Agüero, amigo de Brian, decidió expresarse al respecto en un stream.

“Bueno, banquemos a un gran amigo que lo conozco desde los 5 años, ya sabemos lo que está pasando en la casa, porque yo me entero porque tengo a mi mejor amigo”, expresó el exfutbolista del Manchester City dando a entender la supuesta infidelidad de Sabrina.

Sin tapujos y con una decisión tajante que puede influenciar en su comunidad, el Kun ratificó su deseo de que la mendocina abandone el certamen: “Ya tengo una enemiga. Así que... ya saben, como dijo Javier Milei, ¡afuera!”. Y agregó: “Banquemos a Brian, viejo, mirá que es mi amigo, el que dice algo de Brian se enfrenta a mí”.

A raíz de estas declaraciones, Fernández decidió usar su cuenta de Instagram para bajarle la espuma al asunto y, a su vez, ratificar el apoyo a su novia. “Estuve resguardado unos días para no generar más repercusiones de las que ya había. Pero dado que esto viene incrementándose y el nivel de agresión para con Sabri escaló demasiado, me veo en la obligación de salir a aclarar este tema”, detalló en un extenso posteo de Instagram donde añadió una foto con la participante de GH en una pileta.

En continuado, Fernández aseguró que “ella tiene todo mi apoyo y mi consentimiento para hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere” y a su vez, remarcó que no le da importancia a los comentarios de las redes sociales. “Todo lo que está pasando no afecta a nuestra relación en lo más mínimo. No me preocupan los comentarios ni las opiniones ajenas. Estoy tranquilo y seguro de la relación que construimos en estos 8 años. Y esto está por encima de cualquier situación o contenido que se genere en un programa de televisión”, sintetizó.

Por último, se distanció de los dichos del Kun: “Por último quiero aclarar que no apoyo lo que dijo mi amigo, pero entiendo quizás que fue una opinión suya personal, pero desconociendo totalmente cuáles son los acuerdos que tenemos con Sabri y que ahora se los hice saber. Mi deseo es que ella puede continuar en el programa, cumpliendo su sueño, y acá voy a estar yo apoyándola y esperándola”.

A la espera de quien continuará o no en el reality, Luifa Galesio, ganador de la edición 2016 de Gran Hermano, también omitió su opinión en su cuenta de Instagram dándole su apoyo a Sabrina y sumándole así un condimento extra a una gala de eliminación que será crucial para el futuro del juego.