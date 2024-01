escuchar

El año pasado, la programación de América TV recibió un profundo recambio con la llegada de un gigante de la televisión como lo es el Bailando. En canal sufrió varios cambios en su grilla y uno de los que más lo padeció fue Ángel de Brito, ya que, luego de terminar LAM, debía salir corriendo al vivo del certamen de baile, en el que se desempeña como jurado, con la particularidad de que un estudio está en el barrio porteño de Palermo y otro en Martínez. Uno de los misterios que llenó de incertidumbre a gran parte del público fue cómo hizo todo el año para llegar rápidamente de un lugar a otro y este viernes lo develó.

El próximo lunes 29 de enero será la última emisión del Bailando 2023, con una final para el infarto en la que se enfrentarán la pareja de Tuli Acosta con la de Noelia Marzol, y en la cuenta regresiva, tras un año llego de trabajo, Ángel de Brito decidió revelar algunas de las infidencias de su labor para llegar de su programa de espectáculos al certamen de baile en un tiempo impensado.

“Uno de los misterios era saber cómo hacía para llegar de LAM al Bailando. Me lo preguntaron desde el día uno”, introdujo el conductor este viernes por la noche y luego explicó: “Este año fue muy especial porque nosotros ya estábamos en América y llegó Marcelo (Tinelli). Primero el estudio iba a ser por la zona. Estamos en Palermo y el estudio se mudó a Cuyo, que es Martínez”.

Esta distancia generaba muchos problemas para los programas en vivo. No solo para él, sino para otros que también debían viajar, como era el caso Marcela Feudale o Pepe Ochoa. “Tenemos media hora de viaje. Entonces fue un drama cuando nos dijeron eso. Era un drama, ¿dejo a alguien conduciendo? No tenía ganas. Entonces, lo que encontramos como solución fue grabar la última parte de LAM. A veces son 40 minutos, a veces 30 o 20″, reveló el conductor.

Los días que el Bailando era en vivo, es decir, lunes, martes y miércoles, Ángel de Brito grababa la última parte del programa de espectáculos antes de salir al aire para llegar a tiempo desde Palermo a Martínez. Los jueves y viernes no tenía ese problema, ya que se trataban de programas grabados del ciclo de Marcelo Tinelli, que se hacían más temprano.

Luego de develar el misterio, las panelistas de LAM confirmaron que fue todo un desafío adaptarse a esta modalidad de trabajo, ya que la última parte del programa se podía prestar a confusiones en cuanto a las primicias del espectáculo.

“Por eso llegamos descerebrados a este final”, manifestó Ángel para las risas de las panelistas. “Nosotros siempre cortamos en diciembre, pero ahora estamos cortando en enero”, explicó. Asimismo, señaló que en cuanto al vestuario, por falta de tiempo, se fue vestido desde los estudios de América para no tener inconvenientes.

Otro de los misterios del público que de Brito decidió aclarar fue el tratamiento de LAM de la nueva temporada de Gran Hermano. En este sentido, señaló: “Otra cosa que me preguntaron era por qué no hablábamos de Gran Hermano como el año pasado. Telefe nos ofreció tener a los eliminados como el año anterior. Pero como yo estaba como jurado en el Bailando, no me parecía estar hablando la mitad sobre Gran Hermano y la mitad sobre el Bailando”.

Con la finalización de esta temporada del reality conducido por Marcelo Tinelli, se espera que el próximo estudio sea en una zona más cercana a los de América, ubicado en el corazón de Palermo.