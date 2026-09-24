Sienna Miller se arrepintió de posar en la alfombra roja junto a su hija de 14 años: “Voy a enviarla a un convento”

La semana pasada, Sienna Miller sorprendió al posar en una alfombra roja junto a Marlowe, su hija adolescente. Una semana después de que esa postal diera la vuelta al mundo, la estrella de Hollywood confesó que se arrepintió de la repercusión que tuvo la imagen. “Creo que voy a enviarla a un convento”, bromeó.

Sienna Miller posó unos segundos con su hija en la premiere de War y la postal dio la vuelta al mundo Neil Mockford - FilmMagic

Miller hizo referencia a aquel particular momento durante su participación en The Julia Cunningham Show, el programa de SiriusXM, y explicó que la foto que se volvió viral surgió de manera completamente espontánea. La escena tuvo lugar el 16 de septiembre, durante la premiere londinense de War, la nueva serie de Skydance y HBO que Miller protagoniza junto a Dominic West.

La actriz llegó al evento con un elegante vestido negro, mientras que Marlowe Sturridge, de 14 años, eligió una remera amarilla y una falda negra. Las dos sonrieron ante los flashes y la escena comenzó a circular enseguida en redes sociales.

Siena Miller junto a su mamá, Jo Miller, y Marlowe en el Festival de Cannes 2024 Andreea Alexandru - Invision

Según explicó Miller en la entrevista, que la postal trascendiera de esa forma nunca fue su intención. “Marlowe en realidad no caminó por la alfombra roja conmigo. Vino con su amiga. Mi mamá también estaba allí”, aclaró durante la charla. “Fueron cinco segundos al final en los que vino a darme un abrazo y me opacó por completo”, agregó.

La actriz incluso reconoció que la repercusión la tomó por sorpresa. “Creo que me arrepiento un poco porque no esperaba, y creo que ella tampoco esperaba, que tuviera la respuesta que tuvo”, aseguró. Con su habitual sentido del humor, agregó: “Creo que voy a enviarla a un convento durante los próximos cuatro años hasta que pueda emerger como una adulta”.

Miller insistió en que la aparición de su hija no había sido planeada. “No era lo que estaba previsto. No fue intencional”, remarcó. También se refirió a la atención que recibió Marlowe después de la publicación de las imágenes y quiso poner el foco en otros aspectos de su personalidad.

Miller y Marlowe en Cannes. En esa oportunidad la actriz sí compartió alfombra roja con su hija Andreea Alexandru - Invision

“Es extraordinariamente hermosa, pero eso es lo menos interesante de Marlowe. Es muy inteligente, es muy divertida y sigue siendo mi niña”, señaló. Por eso, la actriz dejó abierta la posibilidad de que aquella escena sea una excepción. “No sé si vamos a hacer más alfombras rojas”, advirtió antes de volver a explicar que su hija simplemente “apareció al final” durante aquellos pocos segundos.

Miller también reflexionó sobre las dificultades de criar hijos cuando la vida de los padres transcurre bajo el foco mediático. “Es difícil ser padre en el ojo público”, reconoció. “Tus hijos quieren participar en tu vida y es emocionante poder asomarse a ese mundo, pero después es muy fácil que esos momentos terminen determinando tu vida y, de repente, tu carrera queda definida”, reflexionó. “No querés escribir las historias o los futuros de tus hijos por ellos”.

Marlowe Sturridge y Sienna Miller durante un desfile en el 2023 Getty Images

Marlowe nació el 7 de julio de 2012 y es hija de Miller y del actor británico Tom Sturridge, de quien la actriz se separó en 2015. En una entrevista que le concedió a The Guardian en junio de 2024, cuando su hija tenía 11 años, Miller contó que tenían varios intereses en común. “Es un pequeño monstruo de la moda”, dijo entonces sobre Marlowe. “Es muy elegante y muy crítica. Es como una joven Anna Wintour, con su total desprecio por algunas de las cosas que uso”.

La actriz también contó que su hija solía ser especialmente crítica con su estilo cuando vivían en Nueva York. “En Nueva York pensaba que yo era mortificante. Deseaba que me cepillara el pelo”, recordó. Luego contó que, al regresar a Inglaterra, Marlowe empezó a valorar el estilo descontracturado de su madre.