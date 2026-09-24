Revelan quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity: “Lamentablemente”

El lunes 28 de septiembre a las 22.15 comienza una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina por la pantalla de Telefe con la conducción de Wanda Nara y un jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien asumirá el lugar de Donato de Santis. Hay mucha expectativa por ver a los 24 participantes en acción y, si bien se intenta mantener la privacidad de las grabaciones, en las últimas horas trascendió quién sería el primer eliminado de la competencia.

La nueva edición de MasterChef Celebrity comienza el 28 de septiembre Adrian Diaz Bernini - Telefé

“El primer eliminado de MasterChef es lamentablemente Pachu Peña”, anunció Ángel de Brito en la emisión del miércoles 23 de septiembre de LAM (América TV). “Tiene la gira por España —con la obra de teatro Tertawa, la cual coprotagoniza con José María Listorti y Sebastián Almada— y después se va con Pedro [Alfonso] y Paula [Chaves] a Carlos Paz”, sostuvo. Y es que el propio humorista deslizó, durante una entrevista con el programa, que su participación será breve.

“El jurado sabemos cómo es, filoso y va con todo. Para mí son platos más difíciles comparados con otras temporadas”, dijo Peña en diálogo con LAM al hablar de las grabaciones y comentó que su cocina es “básica”. Acto seguido, anunció que en octubre se va de gira a España con su obra de teatro. “Con eso estoy diciendo muchas cosas”, lanzó entre risas y dijo que seguiría practicando porque “puedo clasificar a la vuelta”.

Según LAM, Pachu Peña sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @masterchefcelebrity)

De esta manera dio a entender que ya está eliminado del reality, pero que no pierde las esperanzas de reingresar en un posible repechaje. “Haciendo de todo y siendo el pibe humilde de siempre, nunca me olvidé de eso. Y cocinando muy rico, mucho condimento, especies, magia pura”, sentenció.

Además de Pachu Peña, los otros 23 participantes de esta nueva edición del reality son: Alejandro Lerner, Campi, “China” Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Mike Amigorena, Pablo Migliore, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.