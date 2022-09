La contundente teoría de Pachu Peña sobre la detención de Teto Medina: “Esto puede ser un vuelto”

escuchar

La semana pasada, Marcelo ‘Teto’ Medina fue detenido en el marco de una causa que investiga una serie de supuestos delitos producidos en varios centros para la rehabilitación de adictos de la comunidad terapéutica La razón de vivir. La noticia de la aprehensión del conductor y panelista causó fuerte impacto en el mundo del espectáculo y algunos famosos salieron a dar su testimonio. Este fue el caso de José María “Pachu” Peña, excompañero del acusado en VideoMatch, que contó que visitó uno de estos centros a instancias de Medina, y señaló, a partir de su experiencia: “Yo no vi nada raro”.

Al referirse a la detención de Medina, el exVideoMatch expresó su opinión: “Puede ser un ajuste de cuentas, un vuelto” por sacar a los jóvenes de la droga.

Medina, que en su perfil en redes se definía como “Motivador” y “Operador Socio terapéutico especialista en adicciones”, fue detenido junto a otras 16 personas acusados por asociación ilícita, explotación laboral, reducción a la servidumbre, abandono de personas y usurpación de autonomía en el contexto de una causa que tiene como marco la comunidad terapéutica La Razón de vivir, donde el famoso presentador daba charlas motivacionales.

Cuando fue consultado acerca de la situación de su amigo, Pachu Peña contó cuál fue su experiencia en esa comunidad de rehabilitación cuando la visitó, invitado por el propio Medina. El humorista habló del tema en el programa Firetime, de Cadena 3, en el que participa habitualmente.

Pachu Peña aseguró que él no vio "nada raro" en su visita a uno de los centros de rehabilitación de La razón de vivir

“A mí me llamó no hace mucho el Teto Medina, tres o cuatro meses atrás, y me dijo: ‘Estoy ayudando a unos chicos que están en rehabilitación por el tema de la droga, vos sabés que yo pasé por esa y salí. Les doy charlas y me preguntaron por vos, se mueren si vas a contar unos chistes’”. Luego, el rosarino señaló que le prometió a su amigo que iría, pero no sabía cuándo.

“Me pasó la dirección, era la loma del c... -continuó Peña-, tenía como una hora y cuarto de viaje, y me hinchó tanto los cocos que le dije: ‘Voy’. Arreglé y fui un mediodía y había un montón de chicos como lo que se vio en las cámaras, se pusieron todos en un semicírculo y yo al lado del Teto”.

Detuvieron al “Teto” Medina por reducción a la servidumbre y abandono de persona

Más adelante, el exVideoMatch contó que le dio algunos mensajes motivacionales a los jóvenes que había allí -”Salgan de esta vida, ustedes pueden”- y que luego empezó a contar dos o tres chistes. “El Teto me agradeció mucho y me puso plata en el bolsillo. ‘Para la nafta’, me dijo. Eran cinco lucas y no me aceptó que se la devolviese. Yo fui gratis, y me pareció algo que dije: ‘Qué bien el trabajo que está haciendo este tipo’. Esto fue como hace tres o cuatro meses atrás”, declaró el actor y humorista.

Sobre el tema de la detención de su excompañero de trabajo, Peña señaló: “Me desayuno hoy con esta historia”, y a continuación, describió lo que él había percibido en su visita a La razón de vivir: “Cuando yo estaba por lo menos no vi ningún maltrato, a los chicos los adoraban. Había chicos grandes, gente joven, no tan joven, de nuestra edad. No vi nada raro, te juro”.

Medina, en La Razón de Vivir Instagram

Luego, Peña elaboró una teoría de lo que pudo haber motivado la detención de Medina: “Lo que hay detrás de esto, no lo sé, pero puede ser un ajuste de cuentas, o no un ajuste, un vuelto. Él sacaba muchos chicos de la calle que no solamente estaban en la droga, sino también en la venta, eran soldaditos. Puede ser una cuestión de ‘ah, me sacaste los pibes, mirá lo que te hago’”.

“Hay mucha gente que lo banca, muchas familias, por eso, me extrañó mucho”, expresó el rosarino sobre la detención de su compañero de los shows de Marcelo Tinelli. “Yo no vi nada malo. Es todo muy raro”, dijo, sorprendido y añadió en relación al tratamiento mediático que está recibiendo Medina: “Los medios lo están matando”.