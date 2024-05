El padre del ganador de Los 8 escalones le hizo un insólito reclamo a Guido Kaczka y lo descolocó: “No te enojés”

Escuchar

En 2023, Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) tuvo un cambio significativo. Actualmente, los familiares de los participantes ya no están detrás de cámara ni ingresan cuando su pariente gana, sino que están sentados en la tribuna durante todo el programa y aparecen en cámara. Algunos invitados son más reservados, mientras que hay otros que se hacen notar. Esto ocurrió justamente en la emisión del miércoles, cuando el padre de Federico, el campeón del día, le hizo un reproche a Guido Kaczka y el conductor tuvo que pedirle disculpas.

El miércoles, Maximiliano estuvo en Los 8 escalones. Se presentó como periodista y locutor, pero contó que actualmente coordina protocolos de investigación clínica junto a su papá, que es médico. Justamente lo acompañaron al programa su padre y su novia.

Kackza, en tanto, no dudó en indagar en la relación del participante y su pareja: “¿Hace cuanto que están juntos?”. Como el joven dijo que pronto cumplen nueve años, el conductor quiso saber: “¿Y qué hacen? ¿Van a comer algo? Hay gente que festeja hasta los meses”. Ante esto, él le aseguró que organizarán un plan para festejar su aniversario.

Tras el intercambio sobre relaciones y románticos gestos llegó la hora de jugar. A Maximiliano le tocó la categoría “obras literarias” y debía responder si el autor de la obra era Stephen King, Paulo Coelho, Gabriel García Márquez o William Shakespeare. Su actuación fue la mejor de todas: logró 24 aciertos en 60 segundos, lo que significó que no solo ganó la llave, sino también la posibilidad de competir por un auto 0KM. Quien jugó en su lugar fue justamente su padre.

El padre del participante manejó desde Córdoba en auto para que su hijo participara de Los 8 escalones (Foto: Captura de TV / eltrece)

El hombre se levantó de su asiento en la tribuna y se dirigió directo al surtidor. No obstante, antes, mantuvo un intercambio con Guido Kaczka. “¿De dónde sos?”, quiso saber y él le respondió que era de la ciudad de Córdoba. Pero, la cuestión era que no solamente era cordobés, sino que había manejado su auto desde allí para que su hijo asistiera al programa, en Buenos Aires. Ante esto, el señor no dudó en dejar entrever su malestar al respecto: “nos avisaron dos días antes, ya no podíamos sacar el pasaje, no podíamos venir en avión”.

El reproche del padre de Maximiliano no pasó inadvertido. “Bueno, no te enojés con nosotros. Sí, tenés razón”, reconoció el conductor. No obstante, para alivianar la situación, le comentó que si superaba la siguiente prueba, tanto el cómo su hijo iban a regresar a Córdoba en sus respectivos vehículos. Si bien el hombre estuvo muy cerca de la victoria y hasta contó que soñó que ganaba el auto cero kilómetro, finalmente no logró ganar el vehículo.

El participante ganó la llave y los millones y celebró con su novia y su padre (Foto: Captura de TV / eltrece)

Sin embargo, el campeón del día fue su hijo Maximiliano. Con la llave alrededor del cuello, el locutor se enfrentó con Dante, el ganador del martes. Para desempatar debían responder -por aproximación- cuál es la edad de George Clooney. Dante respondió “75 años″ mientras que Maximiliano “63″, respuesta que efectivamente era exacta. De esta manera, el periodista ganó los $3.000.000. “En auto se vino desde Córdoba y ahora chocho, ahora te pareció un viaje de 10 cuadras”, le dijo el conductor al padre del campeón, que celebrara orgulloso el triunfo de su hijo.

