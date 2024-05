Tiene 18 años, fue a Los 8 escalones y emocionó a Guido Kaczka al mostrar su amuleto de la suerte: “¿Por qué?”

Escuchar

Son muchas las personas que pasan semanalmente por Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Algunas tienen historias, personalidades o gestos que conmueven profundamente no solo a la audiencia, sino también al jurado y al mismísimo Guido Kaczka. Algo “fuera de libreto” fue lo que ocurrió justamente en la emisión del jueves del programa. El conductor se emocionó con un joven de 18 años que llegó a la final al punto tal que se movió de su lugar y fue directo a abrazarlo.

El jueves Julián, un joven de 18 años, se ofreció como voluntario para arrancar a responder en el primer escalón. Contó que estudiaba Periodismo y que lo acompañaban su madre y su abuela. No obstante, la mirada de Guido Kaczka se posó en algo particular: “¿Julián que tenés ahí?”. Su “amuleto de la suerte” era un cassette de Charly García.

“¡No! ¡mirá este cassette! Yo lo tenía”, comentó Guido Kaczka y su asombro fue evidente. “Es tremenda esta tapa. Te lo estoy abriendo todo. ¿Y por qué tenés esto?”, quiso saber. “Me lo dio una profesora. A mí me encanta el rock y escucho todo el día Fito Páez, The police, Charly y Luis Alberto Spinetta”, le explicó Julián y contó que tenía un walkman en casa para reproducirlo.

El joven avanzó firme por los escalones, no obstante, en plena competencia interactuó con la tribuna, lo cual Guido Kaczka no pudo dejar pasar. “Ojo Julián, por las dudas, no sé qué hablas, pero que no sea nada de la pregunta. ¿Querés algo?”, le dijo rápidamente. “No, era una cosa para mi mamá. Le estaba diciendo que la amo mucho y a mi abuela también”, le respondió y pidió disculpas. El conductor se conmovió y expresó: “Andá a darle un beso a tu mamá y a tu abuela. Ustedes sí que se sacaron la grande con este, la lotería. Un pibe fantástico”.

En plena competencia, Guido Kaczka autorizó al participante a acercarse a la tribuna para compartir un momento con su madre y su abuela (Foto: Captura de TV / eltrece)

Todas estas situaciones hicieron que Guido Kaczka empatizara profundamente con el participante y lo llevaron a hacer algo un tanto inusual. Normalmente, él se acerca a los participantes en el primer escalón para que elijan el tema, pero esta vez se salió del libreto y tuvo un gran gesto con Julián. El estudiante llegó a la final y cuando respondió bien la primera pregunta no pudo evitar emocionarse y al mismo tiempo conmover al conductor.

“Vos abrazaste a tu mamá y a tu abuela, ahora abrazame a mí”, esbozó el presentador y caminó hasta Julián para darle un fuerte y sentido abrazo, algo muy inusual en el programa, pero que conmovió a todos.

Guido Kaczka abrazó a un participante en plano programa (Foto: Captura de TV / eltrece)

Julián tuvo un mano a mano con Maximiliano, quien justamente el miércoles ganó la llave y los millones. La pregunta decisiva estuvo a cargo del invitado del día, Milo Lockett: “¿Cuál de estos artistas contemporáneos internacionales se destaca por representar figuras corpulentas y redondeadas? Gerhard Richter, Fernando Botero, Miguel Barceló o Marlene Dumas”. Mientras Julián eligió la primera opción, Maximiliano optó por la segunda, la cual era correcta y se consagró como bicampeón.

No obstante, si bien el estudiante de periodismo terminó con las manos vacías, fue el gran favorito de la noche. Cuando terminó el programa, Guido Kaczka volvió a moverse de su lugar para darle un fuerte abrazo para felicitarlo y despedirlo.

LA NACION