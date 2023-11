escuchar

Como cada domingo, Juana Viale regresó a la mesaza de su ciclo de eltrece, que en esta ocasión contó con Aníbal Pachano, Franco Mercuriali, Fernando Burlando y Rubén “Cacho” Deicas como invitados especiales. La conductora de televisión comenzó el programa, que fue el primero luego de las Elecciones 2023, con una consulta a los espectadores acerca del nuevo presidente electo y lanzó un palito sobre una de las polémicas declaraciones del líder de La Libertad Avanza que salió a la luz durante su campaña política.

El domingo 19 de noviembre, Javier Milei (La Libertad Avanza) se consagró presidente electo de la Argentina, con el 55,69% de los votos, frente a Sergio Massa (Unión por la Patria), que obtuvo el 44,30%. El libertario protagonizó una campaña electoral que incluyó ciertas polémicas, como la que giró en torno a la libre portación de armas o su catalogación de la venta de órganos como “un mercado más”.

“¿Cómo les va?”, expresó Juanita al comienzo de su programa Almorzando con Juana Viale (eltrece) de este domingo, con la alegría que la caracteriza en cada saludo. “Tenemos presidente electo nuevo. La que se viene, muchachitos”, advirtió. Y consultó a los espectadores: “¿Cómo están en sus casas? ¿Están contentos con el nuevo presidente electo o no tanto? Hay que esperar. Todavía no asumió, no tomó el mando, así que vamos a ver qué pasa con este nuevo presidente”.

En tanto, la conductora hizo mención a la referencia de Lionel Scaloni sobre un futuro incierto al frente de la selección nacional. “También el deporte, La Scaloneta, se las trae. Está pasando de todo”, apuntó.

Posteriormente, Juana Viale mostró, como es habitual en su programa, el look que lució en esta ocasión. La conductora deslumbró con un vestido en crepe georgette de Guido Bogani. “Es de seda natural, con corte y drapeado en la cintura. Muy fresco, muy lindo”, destacó la nieta de Mirtha Legrand, quien además destacó el estilo “español” de sus aros.

Entonces, la presentadora lanzó un palito en dirección a Javier Milei, quien asumirá oficialmente su cargo al frente de la Argentina el 10 de diciembre. “El vestido es muy primaveral, con florcitas… Ven, florcitas acá, florcitas por todos lados. Y sí, fresquito, vestidito fresco. Porque se vienen unos calores... Va a estar lindo, va a estar bravo, va a estar caluroso... Pero, según el presidente electo nuevo, no hay cambio climático. Veremos”, aseveró.

Las declaraciones de Javier Milei sobre el cambio climático

El líder de La Libertad Avanza señaló durante su campaña electoral que dejaría ocho ministerios y el resto los dejaría “afuera”: de Economía, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Interior y Justicia; además de crear el de Capital Humano y el de Infraestructura. Así, no contempló el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Javier Milei destacó que la agenda ambiental “parece un poco tirada de los pelos” y que el calentamiento global es “otra de las mentiras del socialismo”. ”Hace 10 o 15 años, se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora, discuten que se calienta. Aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones, van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar miedo”, expresó el político.

Durante el debate presidencial, el libertario advirtió: “No niego el cambio climático. Lo que digo es que existe un ciclo de temperaturas en la historia de la Tierra. Es decir, hay un comportamiento cíclico, que es el quinto punto del ciclo. La diferencia con los cuatro anteriores es que antes no estaba el ser humano y ahora, sí. Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas”.