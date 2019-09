Crédito: Instagram

19 de septiembre de 2019

Marley sorprendió a todos al compartir una foto de Mirko en su cuenta de Instagram, en la que se nota un increíble parecido físico con el conductor de pequeño.

"Es una silla con una foto mía de chiquito que me regalaron para un cumple!

"Mirko probando si es cómoda, y ni idea que el de atrás es su papá a la edad de él probando su primer helado!", escribió el conductor junto con una foto en la que se ve a Mirko sentado en una silla con la cara de su papá a su misma edad.

Desde que nació, Mirko es una celebridad que gracias a sus viajes por el mundo con su padre Marley, cosechó más de 4 millones de seguidores en Instagram y fanáticos de todas las edades.

La popularidad de Mirko es tal que recientemente Marley contó que una mujer lo reconoció a su hijo y no a él.

"Me pareció rarísimo que acá una señora española me diga: '¡Ese es Mirko, lo sigo por Instagram, es el instagrammer!´. Y después terminó diciendo: 'Y ese es el padre, que no sé cómo se llama´", relató Marley entre carcajadas.