Cuál fue el programa más visto del día y cómo fueron los números de BTV y Bendita

Este jueves la televisión abierta se vio condicionada por el paro nacional, el tratamiento de la ley de reforma laboral y lo que pasaba fuera del Congreso de la Nación. Todos estos temas se llevaron todas las miradas y el rating. Durante la mañana, una edición extralarge de A la Barbarossa obtuvo el promedio más alto con 4,9 puntos, seguido del Flash de noticias de Telefe, que logró 5,4 puntos. Ambos ocuparon el lugar de Ariel en su salsa, que no se emitió por razones obvias. También se vieron beneficiados por la cobertura El noticiero de la gente, que cosechó 7,8 puntos, Mediodía Noticias, que logró 3,3 puntos; y Telenueve, 2,7 puntos.

Algo parecido pasó con Cortá por Lozano, que obtuvo 6,1 puntos versus los 2,7 puntos que promedió La cocina rebelde. Durante todo el día, como era de esperar, las señales de noticias se llevaron gran parte del encendido total de la pantalla chica, incluso por momentos, por encima de los canales de aire.

De todas maneras, pase lo que pase, las novelas turcas lideran siempre la tarde. Pasión prohibida promedió 5,7 puntos, Bahar 5,9 y La traición 6,1 puntos. En tanto, el próximo lunes a las 17.30 debutará Todas las flores, la superproducción brasileña que cautivó al mundo. Un drama de superación y suspenso que explora las contradicciones humanas del creador de Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro. Detrás quedaron Cuestión de peso con buenos 3 puntos, A la tarde con 1,5 y Escuela de cocina con 0,8.

Por estos días, elnueve está analizando qué hará con el segmento de la tarde que hoy le es esquivo en materia de rating. Con todo el escándalo de la interna del programa de Moria Casán con Cinthia Fernández y la palabra en vivo de la diva, SQP promedió 2,5 puntos y detrás quedó Benjamín Vicuña con The Balls!, que logró 2,3 puntos.

Los noticieros y el prime time

La actualidad volvió a beneficiar a los noticieros de la noche: Telefe Noticias lideró la franja con 7,7; Telenoche obtuvo 3,8 y Telenueve 2,3. Masterchef Celebrity con la gala en la que tuvieron que cocinar cannolis fue el programa más visto del día con 12,9 puntos en la primera parte y 10,6 en la segunda. Esta fue la medición más alta del reality en lo que va del año, cerca del final. Hija del fuego, la serie de la China Suárez con 4,2, fue el programa de mayor audiencia de eltrece y LAM fue el ciclo que obtuvo más rating en América con 3 puntos.

¿Qué pasó con BTV y Bendita?

Luego del estreno del programa de Beto Casella en América, todas las miradas estaban puestas en qué pasaría con el segundo día. Con un buen promedio en el debut con 2,6 puntos de rating, el jueves llegaron algunos cambios dentro del programa. Esta vez, Pachu Peña fue parte del panel junto con Any Ventura, Walter Queijerio, Gabriel Cartañá, Mariela Fernández, Enzo Fernández y Franco Casella en el piano.

En la sección “El país de las maravillas” pasaron revista a varios momentos divertidos del día y luego llegaron los saludos de Charly García, Guillermo Francella y Gustavo Santaolalla. Entre los informes, se ocuparon de los cruces de Moria Casán con Cinthia Fernández en las mañanas de eltrece, levantaron el guante sobre las declaraciones de Jorge Rial, que adelantó que América no emitiría un reportaje que Luis Ventura le hizo a Casella, cosa que desestimaron, y les dio pie para hablar de la relación de los ex Intrusos. “Estos son como Estados Unidos y Rusia, tienen la capacidad de destruirse el uno al otro”, comentó el conductor.

Por otro lado, no hubo un segmento de humor como el día anterior, los informes coparon la parada, debido al buen número que les da, y tuvieron de invitado al imitador de Sandro, Juan Carlos Andrizzi, que fue parte del piso por la polémica que desató Sidney Magal, un cantante brasileño que emula al mítico astro. El promedio fue de 2,5 puntos, una décima menos que el miércoles, pero quedó segundo en la franja, detrás del cine de eltrece que cosechó 1,9 puntos.

Edith Hermida ayer logró un muy buen número al frente de Bendita

Pero la sorpresa del día la dio Bendita, programa que fue muy observado desde la nueva etapa conducida por Edith Hermida. El clásico ciclo de archivos de elnueve obtuvo un promedio de 3 puntos y empató con LAM, conducido por estos días por Denise Dumas, ya que Ángel de Brito está de vacaciones.. La fórmula que los sostiene es la de siempre: informes con los temas del día, debate, algo de humor y el contraste que hay entre Horacio Pagani y las nuevas generaciones de panelistas que sumaron y que le dieron cierta frescura al programa. Ayer se metieron en la interna del programa de Casán, el pasado oculto de Andy Chango, el nuevo vínculo entre Guido Icardi, hermano del goleador del Galatasaray, con Wanda Nara, el día del paro y la salud de Alberto Samid. Además, contaron con la presencia de Gustavo Moro, que personificó a la capocómica, en medio de la polémica con Cinthia Fernández.

La televisión abierta sigue batallando con una audiencia que cada vez le es más esquiva. Hoy nadie es dueño de la pelota y la batalla es día a día. Los temas, la competencia, un hecho de actualidad que potencia a los canales de noticias, como ayer, o simplemente un feriado, mueven la aguja de un lado al otro, en un tiempo en donde no hay rating para casi nadie.