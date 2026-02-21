Coki Ramírez: su homenaje a Locomotora Oliveras, su paso por el Bailando y por qué le cuesta encontrar pareja

“Camina lento, su paso firme va contra el viento. Es dueña del instinto y la pasión. Si cae renace con el sol valiente. Si la provocas muestra los dientes, persevera, ya no le teme al dolor. Mujer salvaje. Es una fiera que avanza con coraje, sus manos son garras que acarician, no se rinde ante nadie”, canta Coki Ramírez en su último tema, “Mujer salvaje”, y la letra parece estar hecha para Alejandra “Locomotora” Oliveras, o también para la madre de la cantante, o para ella misma o cualquier mujer.

En diálogo con LA NACION, la cantante cordobesa contó cómo fue su relación con la fallecida boxeadora y el encuentro con sus hijos, que la autorizaron a publicar el proyecto.

La artista, que se presentará el próximo 27 de marzo en el Music Mansion, la nueva sala del Teatro Premier, contó además cómo lleva la soledad y admitió que es difícil encontrar pareja. Además, recordó su frenético paso por el Bailando, de la mano de Marcelo Tinelli.

—Estás preparando tu show para el 27 de marzo en el Teatro Premier, ¿cómo va a ser?

—Es una sala supernueva que inauguró, muy íntima, prefiero hacer muchas funciones a lo largo del tiempo con menos público. Por ejemplo vengo de hacer Café la humedad. Seguro haya invitados. Sobre el repertorio, estoy definiendo, espero sobre la hora para ver qué me pasa. Vengo con un repertorio de 25 años y no me gusta encasillarme. Seguro en el show pase por todos mis gustos, la idea es bailar, emocionarse, pasar por todas mis facetas y contar la historia de las canciones. Ojalá se llene, porque hay un esfuerzo enorme, trabajo para la gente, no es tan fácil producirse uno mismo lograr que se abran las puertas de una sala. Estuve muchos años en la tele y la gente te ve, pero se olvida del artista, esa parte que no es tan mediática. A mí me gusta que la gente se vaya con un lindo recuerdo del show.

—¿No tenés productor?

—No, estoy más sola que nunca. Mi mamá y mi hermana fueron mis apoyos principales. Fernanda vive en Córdoba y es una especie de manager y busco opiniones en conocidos y sigo a artistas. Soy independiente y se complica, es el precio de decir que no a cosas que no tienen que ver conmigo y mis valores, la industria musical no es un ambiente sencillo, podés elegir el camino más rápido o el más lento. Sé lo que estoy dispuesta a hacer y a veces decís “por qué no accedí”, pero todas las noches duermo tranquila.

—Tu show se lama Mujer salvaje, como el tema que le dedicaste a Locomotora Oliveras.

—Sí, ella alcanzó a mandarme su voz y, a los días, pasó lo que pasó. Luego dejé pasar un tiempo y fui a conocer a sus hijos a Santa Fe que me dieron su autorización para sacar el tema. Cuando ella falleció íbamos a grabar el clip, la quiero mantener viva y dejarle esta canción que la escribí de puño y letra, sentada en esta mesa donde estoy ahora. Me inspiré en el prototipo de mujer como mi mamá que nos crío a nosotras mujeres y pensando en las mujeres desde un lugar positivo. Empecé a anotar… “Camina lento su paso es firme va contra el viento, las manos que son garras que acarician”, eso lo puse por mi mamá y sus manos que hacen mis vestidos y fueron apareciendo imágenes, pensando en el vientre de las mujeres, “vientre vida unión agonía, fuerte, temida”. Mi director musical me dijo que tenía que ser un ritmo fuerte. De golpe, un día el año pasado, agarro la letra y cuando la leo pienso en Alejandra, que siempre compartía sus frases motivadoras y la fuerza que tenía después de todo lo que le pasó.

—¿Y cuándo se la diste?

—El universo me escucha; un día me la crucé en Telefe granado Pasapalabra. No nos conocíamos personalmente, pero le pedí dos minutos y le di la letra, se puso a llorar y dijo que la canción estaba hecha para ella. Le pedí si se animaba a participar brindando una frase motivadora en el medio de la canción. Me dijo que sí. Hice una muestra, le encantó, me mandó los audios, pero le pedí permiso a los hijos para ponerlos en el clip. El lunes le dio el ACV, yo había hablado el sábado.

—¿Cómo fue el encuentro con los hijos?

—Les escribí y fui. Escucharon los audios de su mamá y estaban contentos porque notaban que ella estaba alegre, buscaron imágenes inéditas para el clip.

—Parece hecha para Alejandra, pero la historia de la canción aplica a cualquier mujer, a todas.

—No tiene fecha de caducidad, es para todas. Ella me motivaba, tengo unos guantes que me dio… no queda otra ahora que hacer de cada día, un día lindo.

Masividad

—En el medio de tu carrera hubo un momento de muchísima fama.

—Sí, la gente me conoce desde e 2010 pero antes recorrí escenarios de toda América primero como corista y hubo que hacer un camino a la inversa y explicar que no era solo famosa. Es un camino largo, hace muchos años vivo de la gente que me contrata para eventos. Hay que poner en la balanza y elijo estar en paz.

—¿Cómo viviste ese boom mediático cuando fuiste a la pista del Bailando con Marcelo Tinelli?

—(Piensa) Miro para atrás y aprendí y sigo aprendiendo, es difícil hacerte conocido por todo el mundo haciendo lo que te gusta y yo, gracias a esa aparición que era impensada, logré que me reconocieran. Luego tuve que explicar qué había atrás, porque la fama sola no sirve.

—¿Y el juego mediático?

—Tenés que ser mediático para eso y yo no me sentía identificada. Me afectaba; me cuesta la pelea y siempre preferí el perfil bajo, hoy llevo una vida normal. Incluso tampoco voy pensando en sacar una canción para que la escuchen tantas personas, no estoy calculando. Sí me fijo en que me haga bien; la libertad no tiene precio y eso es parte del éxito. La fama no te lleva a ningún parte y te quema la cabeza. El éxito es que te guste tu vida, elegir qué comer y qué cantar, soy feliz llegando a la gente por más que no sea masivo. Fue una locura linda, no sé cómo salí viva de tanta fama. Hay cosas que procesé y no tengo recuerdo.

—¿Te arrepentís de algo de eso?

—No, lo volvería a hacer con esta cabeza, lo maneje como pude. Fue tremendo, todo el país te conoce. No podía salir a la calle, no entendía el código. La fama no bajó por muchos años y era cada vez peor.

—¿Y el día después?

—Me fui a Córdoba y bajé mil revoluciones y a seguir cantando. Hoy me río y quedó algo lindo dentro de todo, no reniego. Nada que reprochar, ni el corte de pollera.

—Y en paralelo, estás conduciendo Se siente Argentina en la TV Pública.

—Sí, me siento feliz. No puedo creerlo, porque es estar frente a una cámara haciendo algo relacionado al arte, a la tradición, vienen los artistas y nos cuentan qué los llevó a ser lo que son. Sale en vivo todas las noches y es un programa muy federal.

—¿Estás instalada en Buenos Aires?

—Sí, desde hace tres años o cuatro... Estoy acostumbrada a la vida en Buenos Aires, una ciudad con un ritmo más movido que en Córdoba, hay hostilidad, la gente está brava, pero a dónde voy trato de llegar con una sonrisa.

—¿Quiénes quedaron allá?

—¡Todos! Estoy bastante sola y coincide con un momento en que la sociedad está bastante desconectada, no me gusta tener a cualquiera alrededor, quiero tener gente con mis mismos valores, me gusta estar sola, voy al cine sola.

—¿Pareja?

—Cuesta conseguir pareja, no hay hombres que una te inviten una cita. No tengo aplicaciones de citas tampoco. A mi me gusta estar en pareja, tener un compañero, viajar, compartir lo que me gusta, que esté en lo mismo que yo en cuanto a lo humano, sin quilombos y con la vida resuelta a pesar de que hay cosas para resolver, que tenga ya una madurez emocional, no estoy para poliamor ni nada de eso.

—¿Maternidad?

—Nunca, he recibido comentarios para congelar óvulos, pero no... Si se da, se da… No quiero forzar. Es algo que nunca lo busqué, no me nació ser madre, me hizo feliz ser tía. Estaba pensando en tener un perrito...

—¿Volvés a Córdoba?

—Sí, voy seguido por trabajo, me escapo y paro en lo de mi vieja. Soy feliz... Después quiero volver a mi casa, porque me acostumbré a estar sola. La soledad está mal vista y es fabulosa, hay que vivirla y transitarla. Me llevo bien conmigo misma, mientras espero que aparezca un compañero.

—¿Hace mucho estás sola?

—Cinco años. Hubo picoteos y dije: “Menos mal”. Invertí mucho en mi salud mental y en mis emociones.