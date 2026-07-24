El picante pesaje cara a cara de Gastón Edul y Edu Aguirre para La Velada del Año VI: ¿hubo un insulto por lo bajo?

La cuenta regresiva para La Velada del Año 6 ya comenzó. Este sábado, Sevilla será escenario de una nueva edición del evento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos y uno de los enfrentamientos que más expectativa genera tiene como protagonistas al periodista argentino Gastón Edul y al español Edu Aguirre.

El combate llega cargado de rivalidad, no solo por el historial de cruces entre ambos, sino también por el contexto futbolístico. Mientras Edul es uno de los periodistas más identificados con la selección argentina y un férreo defensor de Lionel Messi, Aguirre es un reconocido admirador de Cristiano Ronaldo y en reiteradas oportunidades se mostró crítico del capitán argentino.

Gastón Edul defendió a la Argentina en plena Velada del Año

Como ocurre en cada velada de boxeo, este viernes los competidores participaron del pesaje oficial antes de subirse al ring. Tras confirmar el peso reglamentario, ambos quedaron frente a frente para el tradicional cara a cara. Lo que parecía un simple protocolo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Con las frentes prácticamente apoyadas, Edul y Aguirre intercambiaron palabras durante varios segundos sin apartar la mirada. Aunque los micrófonos no lograron captar con claridad el diálogo, las imágenes mostraron un clima de máxima tensión. Cuando el personal de seguridad intervino para separarlos, muchos usuarios aseguraron haber identificado una frase pronunciada por el periodista argentino: “La conc.. de tú madre”.

Las reacciones en redes sociales al encuentro entre Gastón Edul y Eduardo Aguirre (Foto: Captura de X)

Como era de esperarse, el momento generó una catarata de comentarios en X, Instagram y TikTok, donde cientos de usuarios analizaron cuadro por cuadro el video del cara a cara. Entre los mensajes más compartidos aparecieron frases como: “¿Qué le habrá dicho Edu para que Gastón le responda así?”; “Alguien que sepa leer los labios. ‘La conc.. de tu madre’ se entendió perfecto” y “Dale, Gastón, pegale como si fueras Paredes el domingo pasado”.

Las palabras de Gastón Edul antes de su decisiva pelea

Para muchos argentinos, la pelea de Gastón Edul es la revancha de Argentina frente a los españoles. Si bien no es un juego competitivo al mismo nivel que la Copa del Mundo, ambos personajes lo dejarán todo por su camiseta. Y quien lo dejó bien claro fue el periodista local, quien en la conferencia de prensa previa al encuentro defendió a la Argentina de las críticas racistas emitidas por gran cantidad de figuras de índole internacional en los últimos días.

“No hay que confundir las ganas de que un equipo pierda, porque eso había de mucha gente, con meterse con un país. Cualquier extranjero del mundo que vaya a Argentina tiene educación pública y salud pública sin importar de dónde sean. ¿Cuál es nuestra diferencia? Bueno, que nosotros no somos sumisos, nos plantamos a defender a Argentina, donde sea, con quién sea y cómo sea; y no por eso nos tienen que endilgar algo que no nos corresponde", expresó.

“Digo esto porque no tiene que ver con el fútbol, eso lo dejo de lado. Para mí es un orgullo ser argentino y cada vez que pueda decir que soy argentino, lo voy a decir en el lugar que sea, lo voy a hacer hoy como lo voy a hacer mañana”, concluyó, ganándose los aplausos de todos sus seguidores presentes y el apoyo en redes sociales.