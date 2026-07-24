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La Velada del Año 6: horario, dónde ver, los combates y todo lo que hay que saber del evento de Ibai Llanos

El streamer español organizó la sexta edición de este evento competitivo entre influencers de Hispanoamérica; todos los detalles a continuación

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La Velada del Año 6: horario, dónde ver, los combates y todo lo que hay que saber del evento de Ibai Llanos
La Velada del Año 6: horario, dónde ver, los combates y todo lo que hay que saber del evento de Ibai Llanos(Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Llega la edición de La Velada del Año 6, que reúne a streamers de Latinoamérica y España arriba del ring para oficiar un combate mano a mano. El evento está organizado por Ibai Llanos y se podrá ver gratis de forma online. Enterate cuándo será, quién lo transmite y qué figuras participan.

¿Cuándo es La Velada del Año?

El influencer y streamer español indicó que La Velada del Año tendrá lugar el sábado 25 de julio en la Cartuja, Sevilla. Está previsto que inicie a las 19.00 (hora de España) y, según indicaron, no hay una duración fija de finalización, ya que la edición quinta que se realizó en 2025 empezó a las 19.30 y se dilató hasta las 2.30 de la madrugada. En Argentina estará disponible a partir de las 14.00.

Gastón Edul y Edu Aguirre disputarán el primer combate en La Velada del Año 6
Gastón Edul y Edu Aguirre disputarán el primer combate en La Velada del Año 6(Fuente: Instagram/@eduaguirre7)

¿Dónde ver La Velada del Año?

Ibai transmitirá el evento mediante sus cuentas de YouTube y Twitch (@IbaiLlanos). Además, diferentes medios españoles mantendrán una publicación en directo con comentarios al respecto de cada lucha sobre el ring.

Ibai Llanos sobre La Velada del Año - @ibaillanos
Ibai Llanos sobre La Velada del Año - @ibaillanos

Detalles de la Velada del Año

Este evento propone combates entre streamers hispanos. El mismo cuenta con cinco enfrentamientos entre hombres y otros cinco con mujeres. Asimismo, el espectáculo tendrá artistas invitados para ofrecer shows musicales.

Según El Mundo, ya se agotaron las 80.000 entradas disponibles. Cabe recordar que cada duelo es de carácter estelar y habrá enfrentamientos entre Latinoamérica y España.

Publicidad de La Velada del Año 6
Publicidad de La Velada del Año 6(Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Entre los artistas invitados para cantar, se espera que estén: Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Además, habría sorpresas que todavía no se confirmaron.

Quiénes participan de La Velada del Año 6

  • Edu Aguirre vs. Gastón Edul. Los periodistas se verán las caras arriba del ring, uno español y el otro argentino, justo a una semana de haber finalizado la Copa del Mundo que dejó al seleccionado albiceleste derrotado por el país ibérico.
  • Fabiana Sevillana vs. La Parce. La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana.
  • Clersss vs. Natalia MX. En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana.
  • Lit Killah vs. Kidd Keo. Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026.
  • Alondrissa vs. Angie Velasco. La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas.
  • Virzz vs. Gero Arias. Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028.
  • Roro vs. Samy Rivers. El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring; por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región.
  • Marta Díaz vs. Tatiana Kaer. La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año.
  • Plex vs. Fernanfloo. Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento.
  • IlloJuan vs. Thegref. Los españoles son dos de los pesos pesados de la creación de contenido en su país. Los fanáticos esperan ver el 25 de julio un gran combate.
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