La Velada del Año 6: horario, dónde ver, los combates y todo lo que hay que saber del evento de Ibai Llanos

Llega la edición de La Velada del Año 6, que reúne a streamers de Latinoamérica y España arriba del ring para oficiar un combate mano a mano. El evento está organizado por Ibai Llanos y se podrá ver gratis de forma online. Enterate cuándo será, quién lo transmite y qué figuras participan.

¿Cuándo es La Velada del Año?

El influencer y streamer español indicó que La Velada del Año tendrá lugar el sábado 25 de julio en la Cartuja, Sevilla. Está previsto que inicie a las 19.00 (hora de España) y, según indicaron, no hay una duración fija de finalización, ya que la edición quinta que se realizó en 2025 empezó a las 19.30 y se dilató hasta las 2.30 de la madrugada. En Argentina estará disponible a partir de las 14.00.

Gastón Edul y Edu Aguirre disputarán el primer combate en La Velada del Año 6 (Fuente: Instagram/@eduaguirre7)

¿Dónde ver La Velada del Año?

Ibai transmitirá el evento mediante sus cuentas de YouTube y Twitch (@IbaiLlanos). Además, diferentes medios españoles mantendrán una publicación en directo con comentarios al respecto de cada lucha sobre el ring.

Ibai Llanos sobre La Velada del Año - @ibaillanos

Detalles de la Velada del Año

Este evento propone combates entre streamers hispanos. El mismo cuenta con cinco enfrentamientos entre hombres y otros cinco con mujeres. Asimismo, el espectáculo tendrá artistas invitados para ofrecer shows musicales.

Según El Mundo, ya se agotaron las 80.000 entradas disponibles. Cabe recordar que cada duelo es de carácter estelar y habrá enfrentamientos entre Latinoamérica y España.

Publicidad de La Velada del Año 6 (Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Entre los artistas invitados para cantar, se espera que estén: Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Además, habría sorpresas que todavía no se confirmaron.

Quiénes participan de La Velada del Año 6