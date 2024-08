El duro reproche de Elizabeth Vernaci a Beto Casella por su actitud con Tamara Pettinato: “¿Es una cuestión moral?”

Escuchar

En medio de la enorme polémica que se desató por la aparición de videos que muestran a Tamara Pettinato en la Casa Rosada junto al expresidente Alberto Fernández, Elizabeth Vernaci no solo salió a defender a la panelista sino que, además, aprovechó para sentar posición en relación a la actitud de Beto Casella frente al escándalo. “ ¿Me vas a decir que no puede poner la cara por Tamara Pettinato? ¿O es una cuestión moral? ”, se preguntó acerca del conductor de Bendita, el programa de El Nueve en el que Pettinato trabajaba como panelista.

Una larga ausencia y un futuro en duda

Todo comenzó el jueves 8 de agosto, cuando mientras los videos en cuestión comenzaban a circular, Tamara Pettinato se encontraba en el camarín esperando que la llamaran desde el estudio. Faltaban solo siete minutos para que Bendita comenzara cuando el productor ejecutivo del programa le mostró, desde su celular, el contenido que había comenzado a viralizarse y la tenía como protagonista. Sin entender muy bien lo que estaba pasando y en medio de una crisis, la hija de Roberto Pettinato decidió atrincherarse y no sentarse en la silla que habitualmente ocupa en el programa conducido por Beto Casella.

Su regreso a Bendita se dio recién el viernes pasado. A esa altura, la panelista ya había hecho su descargo en las redes, en el ciclo que conduce en el canal de streaming Blender y junto a Ernesto Tenembaum en Y ahora quién podrá ayudarnos?. Como era de esperarse, casi todo el programa de aquel día giró en torno a aquellos videos, con informes sobre lo ocurrido y un reportaje a Pettinato realizado por Casella. Todo parecía indicar que la panelista había vuelto para quedarse, pero con el correr de los días las dudas comenzaron a aparecer.

La continuidad de Pettinato en el programa de Casella se convirtió en “el tema del momento”. Y luego de haber contado en Intrusos que lo que ocurriera con ella en el ciclo ya no dependía de él, el conductor brindó el martes una entrevista en la que dio más precisiones sobre la situación de Tamara y los motivos por los que él decidió “soltarle la mano”. Primero, explicó el detrás de escena de su regreso; luego aseguró que la trataron bien, pese a que ella decía haber percibido lo contrario.

“Tamara dice que la maltratamos ese día. Yo creo que lo hicimos muy dignamente y ella no se fue para nada angustiada, pero todos los días renunciaba y dejaba de renunciar, porque nosotros los días en que ella no estaba le dedicábamos un tramo del programa al tema, y capaz que eso ella lo sentía como una agresión. ¿Podés no hablar sobre Tamara, aunque sea de tu equipo, cuando todo el mundo está hablando sobre eso?”, se preguntó. También recordó que al aire aseguró que no la iba a echar, y que cuando aparecieron más videos la llamó para decirle que se tome unos días más y dejó todo en manos del canal.

El reproche de Vernaci

Luego de escuchar a la Barby decir que Casella le había pedido a Pettinato que se tomara unos días, Vernaci -amiga de la controvertida panelista-, estalló. “¿Me estás jodiendo?”, reaccionó. “La gente se calmaría si en la tele dejaran de hablar de Tamara. 24 por 7 están hablando de ella”, agregó. Luego de asegurar que el problema no es Pettinato, apuntó contra Casella. “¿Dedicarle 24 por 7 con esa ´pseudopreocupación´ de ´la estamos cuidando´? No, es mentira que la estás cuidando”, soltó, sin atribuirle todavía la actitud a nadie en particular.

“¿Tamara qué hizo de malo? Ir a un lugar al que capaz no iríamos los demás. ¿Eso es para matarla en todos los programas de televisión? Lo que se ve es que no pueden salir del machirulismo. Digan las cosas en la cara. Digan: ´No, la vamos a echar por p...´”, disparó luego, y dejó picando una teoría. “A no ser que acá lo que haya es otra operación para pegarle a quien está hoy con Tamara”, explicó, en referencia al diputado nacional José Glinski. “ Eso hacen siempre los cagones ”, sentenció.

Por último, Vernaci habló con nombre y apellido. “Es raro creer que Beto no tiene ninguna injerencia en lo que puede pasar con su equipo de gente. No solamente porque hace 20 años está en Bendita. ¿Por qué se lo quiere a Beto Casella? Porque es muy buen compañero. Cuando hubo problemas con los operadores, cuando hubo problemas con los técnicos en los canales, él puso la cara. Y de pronto el programa no sale al aire si no le pagan lo que corresponde a sus compañeros. ¿Me vas a decir que no puede poner la cara por Tamara Pettinato? ¿O es una cuestión moral?”, se preguntó. “ Capaz que no se la bancaba y vio la forma de sacarla ”, continuó y se despidió con una reflexión general: “Esto es lapidar a una mujer públicamente. Es una bajeza”, cerró.

LA NACION