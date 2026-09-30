El presagio en la carta que el actor Maxi Ghione le dedicó a su hijo horas antes de ser detenido: “Se vienen tiempos difíciles”

Este martes 29 de septiembre, Maxi Ghione fue arrestado luego de ser denunciado por un trabajador sexual por los supuestos delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia indebida de armas. Dos días antes, el actor había publicado en las redes sociales una carta a su hijo de 20 años, la misma que hoy y en medio del escándalo cobró otra dimensión.

Emiliano Ezequiel Tarragona es el trabajador sexual que denunció a Maxi Ghione Instagram

El video, el cual publicó en su cuenta de Instagram, cuenta con poco más de 130.000 seguidores; dejó ver diversas fotografías que retratan diferentes momentos junto a su hijo desde su infancia hasta su adolescencia. Para acompañar las imágenes, el actor le dedicó las siguientes palabras: “Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que acechando viven abajo de tu cama. No te preocupes por mí, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca de que por algo llevo el apellido de tu abuelo”.

Maxi Ghione y la carta con la que sorprendió en medio de su situación (Foto: Captura Instagram/@maxighione)

El intérprete de Ramón en la exitosa telenovela Montecristo también anticipó un escenario catastrófico, el cual podría relacionarse con lo que atraviesa actualmente: “Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites. Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde”.

Y completó: “No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír. Te pido solamente una cosa: confiá en mí. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá”.

“Se vienen tiempos difíciles”: el presagio en la carta del actor Maxi Ghione horas antes de ser detenido

La detención de Ghione se concretó tras un allanamiento ordenado en su vivienda de la localidad santafesina de Lehmann, donde reside actualmente. De acuerdo con la investigación, el procedimiento policial se originó a raíz de la denuncia de un trabajador sexual —identificado como Emiliano Terragona—, quien aseguró haber permanecido retenido contra su voluntad durante varias horas en el domicilio del artista. Durante el operativo, los efectivos policiales secuestraron las armas de fuego que ahora forman parte del expediente judicial.

De acuerdo con los detalles de la denuncia judicial a la que pudo acceder LA NACION, la víctima se comunicó con el 911 en la tarde del domingo 27 de septiembre para alertar sobre la situación vivida. Según su testimonio, todo comenzó el 20 de septiembre cuando se dirigió a la vivienda del artista en la localidad santafesina de Lehmann para concretar una cita tras haber acordado sus “servicios de escort”.

Maxi Ghione fue denunciado por un taxiboy (Foto: Instagram @maxighione)

En su relato ante la justicia, explicó cómo escaló la tensión: “Concretamos el encuentro por el cual me pagó una hora solamente; posteriormente consumimos drogas y se empezó a perseguir; estaba muy paranoico”. En ese contexto, indicó que el actor “sacó dos armas de fuego” y le advirtió: “Mirá que están cargadas”. A su vez, aclaró: “No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme”. Y remarcó que la retención fue real: “Estaba privado de mi libertad”.

De acuerdo con la presentación legal, el conflicto continuó una vez que el denunciante regresó a su casa y le reclamó una deuda pendiente. Ante el pedido, aseguró que la respuesta fue tajante: “Él se negó a pagarme, me dijo: ‘No te voy a pagar ni una mierda’”. Asimismo, indicó que lo insultó, lo acusó de “transa” y lo intimidó con una frase amenazante: “No vayas a despertar al diablo”, lo que lo motivó a acudir a los tribunales por temor a represalias.