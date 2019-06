El Primer Festival de la Canción Argentina ya está en marcha

Crédito: Instagram @quiqueok

Hasta el 5 de septiembre hay tiempo para inscribirse en este certamen nacional que, con el padrinazgo de Lito Vitale, otorgará premios en dinero a los autores e intérpretes del tema que resulte ganador

Bajo el lema "Tu canción en boca de todos", se lanzó la convocatoria para participar del Primer Festival de la Canción Argentina que otorgará premios en dinero para el o los autores, compositores e intérpretes del tema ganador. Entre los objetivos de la iniciativa figuran el desarrollo y el estímulo de la música popular argentina de autor en el país y en el mundo, buscando además ser una plataforma de exhibición y reconocimiento para todo autor, compositor e intérprete emergente o destacado en el ámbito musical e impulsar el desarrollo artístico cultural nacional con proyección local e internacional.

Lito Vitale, en su rol de padrino del festival, el productor ejecutivo Alejandro Pont Lezica y el director musical Dany Vilá encabezaron una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer todos los detalles de este certamen que invita a autores, compositores e intérpretes a participar de la selección de las canciones que formarán parte de la competencia en los estilos de rock, pop, tango, folklore, latino, hip hop, rap, trap y electrónica.

"Sin ser parte del jurado, mi desempeño como padrino del festival estará centrado en dar mi opinión en cuanto al lineamiento de las canciones que se vayan eligiendo. Me gustaría recibir canciones de distintos estilos y no caer en la típica balada que suele triunfar en este tipo de concursos. Cuando hablo de variedad de estilos no me refiero a algo exclusivamente juvenil sino más bien relacionado con lo argentino. También sería muy lindo recibir composiciones de autores de avanzada edad, que los hay, y que quizás no han tenido la suerte de trascender y merecen tener la oportunidad de visibilizarse", comentó Lito Vitale a LA NACION.

Luego, agregó: "Ojalá que esto sea un incentivo porque es un festival planteado desde lo artístico, desde lo que transmite la composición musical y la poesía que emana de las letras. Si va por ese lado, y no por la sensiblería de la historia personal o el sufrimiento del artista incomprendido, me gusta y puede que las canciones trasciendan el paso del tiempo, como ocurrió con 'Balada para un loco', de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, que participó del Festival de la OTI, no ganó, pero igualmente se hizo mundialmente conocida. No sé si se podrá repetir esa historia pero aspiro a que se presenten lindas canciones y se pueda renovar un poco el cancionero popular argentino".

Un total de diez composiciones participarán en la competencia de Género Canción de Autor, debiendo cumplir diferentes requisitos, entre los que figuran ser obras inéditas, no haber participado en ningún festival internacional ni exceder los cuatro minutos de duración. Además formarán parte del álbum oficial del evento.

Todo aquel que quiera participar del festival ya puede inscribir su canción ingresando a la web oficial del evento ( www.festivalargentina.com) y siguiendo muy atentamente las bases, condiciones y requerimientos que allí se exhiben. La fecha límite de inscripción es el 5 de septiembre a las 00.

Llegado a ese punto, un grupo de profesionales designado por la Comisión de Promoción, e integrado por destacadas personalidades con experiencia en música popular más un miembro de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), otro de AADI (Asociación Argentina de Intérpretes) y uno de SADEM (Sindicato Argentino de Músicos) junto con el público, elegirán las canciones seleccionadas de entre aquellas que hayan cumplido íntegramente los requisitos señalados en las bases.

Dichos temas participarán el 27 de noviembre de la gala del festival a realizarse en el teatro Astral, donde serán interpretados junto con la Banda y Coro Oficial a cargo de Dany Vilá, director musical del certamen, más la presencia de artistas consagrados. El autor y compositor de la "Canción Ganadora 2019" recibirá un premio monetario y la "Canción de Oro", símbolo del festival, mientras que el intérprete de la misma también será acreedor de un galardón en dinero y del premio "Cantor de Oro" a la mejor interpretación.

Es importante señalar también que en esta primera edición, tanto los organizadores del festival como CAFIM (Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales) apoyarán la labor de la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Es por eso que la organización donará parte de la recaudación de la gala a dicha fundación al tiempo que la Cámara hará lo propio con insumos, mantenimiento e instrumentos musicales.

Con el deseo de que este festival se repita de manera anual, Alejandro Pont Lezica, responsable de la producción ejecutiva, señaló: "De un tiempo a esta parte, a través de la televisión nos acostumbramos a ver shows de grandes talentos de Estados Unidos o de Inglaterra. Pero en todos esos certámenes la música es utilizada para demostrar el talento de esa persona a través de versiones de canciones conocidas. Aquí lo que queremos es reivindicar el papel de los autores o compositores, como sucedía en aquellos tradicionales festivales de San Remo o de la OTI. Ellos fueron los verdaderos movilizadores de las canciones y atrás de ellas vinieron los artistas".