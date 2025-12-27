Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar el último fin de semana del año

Netflix no deja de sorprender a sus suscriptores con su amplio catálogo, al que en las últimas horas se sumaron varias producciones. Entre tantas opciones para ver, elegir podría convertirse en un dolor de cabeza y es por esto que la plataforma de streaming tiene listo el ranking de las mejores películas para que puedas disfrutar el último fin de semana del año.

Si tu idea es quedarte en casa, prepararte un buen balde de pochoclos y maratonear durante este sábado 27 y domingo 28 de diciembre, quedate ahí que te dejamos lo más visto por los suscriptores de Argentina.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Stranger Things 5 (2025)

Terror/Fantasía. Otoño, 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y los protagonistas tienen un único objetivo: encontrar a Vecna y terminar con él. Pero desapareció; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno puso la ciudad en cuarentena militar y en intensa la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para terminar con esta pesadilla, tendrán que estar todos juntos, una última vez. Duración: ocho episodios. Ver Stranger Things 5.

Stranger Things, quinta temporada - Tráiler

2. Emily en París 5 (2025)

Romance. El corazón de la trama en esta ocasión girará en torno a la adaptación de Emily a un nuevo reto personal, dirigir la prestigiosa Agence Grateau en Roma. Este nuevo cargo no solo exigirá más que entusiasmo y creatividad, sino que también pondrá a prueba su capacidad de liderazgo y resiliencia. Duración: diez episodios. Ver Emily en París 5.

Tráiler oficial de la Temporada 5 de Emily en París

3. The Red Road (2014)

Drama. La desaparición de un estudiante universitario de una pequeña ciudad de Nueva Jersey desencadena una serie de acontecimientos que cambian para siempre la vida del sheriff Harold Jensen. Duración: dos temporadas. Ver The Road.

The red road, tráiler oficial

4. Accidente 2 (2025)

Drama/Suspenso. Las consecuencias de un trágico accidente en una fiesta de cumpleaños cambian radicalmente la vida de tres familias, destrozando amistades y corazones. Duración: dos temporadas. Ver Accidente 2.

Accidente 2, tráiler oficial

5. Ciudad de sombras (2025)

Suspenso. Barcelona amanece con un cuerpo en llamas colgando de uno de los edificios más icónicos de Gaudí. Un inspector suspendido por indisciplina regresa para dar con el autor del crimen junto a la subinspectora Rebeca Garrido. Duración: seis episodios. Ver Ciudad de sombras.

Ciudad de sombras, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. El gran diluvio (2025)

Drama/Aventura. En medio de una inundación de dimensiones colosales, una madre investigadora de IA, An-na, lucha desesperadamente por salvar a su hijo pequeño, Ja-in, de un apartamento inundado en Seúl, enfrentándose a un diluvio bíblico y a una misión de seguridad para proteger a la humanidad, con el agente Hee-jo en medio de esta lucha por la supervivencia. Duración: 1 h 48 min. Ver El gran diluvio.

El gran diluvio, tráiler oficial

2. Adiós, June (2025)

Comedia/Navidad. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la vida de cuatro hermanos -y de su exasperante padre- da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre. Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June, con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor. Duración: 1 h 56 min. Ver Adiós, June.

Adiós, June, tráiler

3. La hora de los valientes (2025)

Comedia/Drama. Un psicoanalista que cumple servicio comunitario ayuda a un inspector destrozado por una infidelidad. Juntos afrontarán el peligro y descubrirán segundas oportunidades. Duración: 1 h 47 min. Ver La hora de los valientes.

La hora de los valientes, tráiler oficial

4. Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft (2018)

Acción/Aventura. La joven Lara Croft, cansada de su vida como mensajera en bicicleta, lo abandona todo para ir en busca de su padre, quien desapareció de una isla ubicada en algún lugar de la costa de Japón. Duración: 1 h 58 min. Ver Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft.

Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft, tráiler

5. El Grinch (2018)

Infantil/Comedia. Cuando todos deciden hacer que la Navidad sea más grande, más ruidosa y más brillante, el descontento Grinch trama un plan para hacerse pasar por Santa Claus, robar la Navidad y silenciar la alegría festiva de una vez por todas. Duración: 1 h 25 min. Ver El Grinch.