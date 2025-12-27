Interpretó al primer amor de Anne Hathaway, pero lo eliminaron de la historia y decidió cambiar de profesión

A comienzos de los años 2000, El diario de la princesa se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. La comedia romántica de Disney presentó a Anne Hathaway como Mia Thermopolis, una adolescente tímida que descubre ser heredera del trono de Genovia. En la historia también aparece su amiga y confidente, Lilly Moscovitz, interpretada por Heather Amy Matarazzo, y su hermano Michael Moscovitz, a quien da vida Robert Schwartzman.

Pero lo que llamaba a los jóvenes la atención de este último personaje es que no era el típico galán que conquistaría a una princesa de cuento de hadas. Michael tocaba en una banda, arreglaba autos y miraba a Mia con ternura, lo que logró robarse el corazón de los espectadores, quienes, al saber que la historia continuarían con una segunda entrega, estaban intrigados por saber qué pasaría con este romance.

Anne Hathaway, Heather Matarazzo​ y Robert Schwartzman en El diario de la princesa (Foto: Disney)

Sin embargo, para la segunda parte de la saga, la historia prescindió de Michael y se reescribió el arco romántico de Mia. La decisión de los productores sorprendió a los fans y marcó un punto de quiebre para Schwartzman. Lejos de insistir en un camino que parecía prometedor, eligió seguir una vocación en la cual se formaba en paralelo desde muy chico.

El legado familiar que continuó Robert Schwartzman

Nacido en una familia atravesada por el arte, Robert es hijo de la actriz Talia Shire y del productor Jack Schwartzman, y sobrino del director Francis Ford Coppola. Su primer trabajo frente a las cámaras llegó incluso antes del fenómeno Disney, cuando interpretó a Paul Baldino en Las vírgenes suicidas, la ópera prima de su prima Sofia Coppola. Aun así, mientras Hollywood lo señalaba como una promesa, él ya tenía claro que su camino estaba por otro lado.

Desde la adolescencia su gran pasión fue la música y en el año 1999 formó la banda Rooney, proyecto con el que encontró una identidad artística propia y sostenida en el tiempo. Tras el éxito inicial en el cine, Schwartzman decidió priorizar los escenarios, la composición y la producción musical, y construyó una carrera que lo hizo viajar por todo el mundo y ser telonero de importantes bandas como Weezer y The Strokes.

Robert Schwartzman compartió el pasado 24 de diciembre una foto en el día de su cumpleaños número 43 que dejó ver el paso del tiempo desde su participación en El diario de la princesa (Foto: Instagram @robertschwartzman)

En una entrevista con la revista Seventeen a comienzos de los años 2000, el actor y músico fue claro sobre sus prioridades: “En realidad, todo giraba en torno a mi banda incluso antes de conseguir el papel en El diario de la princesa. Siempre estuve muy ligado al mundo del cine. Me encanta el cine y hago cosas en él, pero la música me resulta más satisfactoria. Me siento más identificado con ella”.

Pero, a pesar del éxito con Rooney y tras lanzar tres álbumes, la vida de Schwartzman dio un nuevo giro. A partir del año 2015 decidió enfocarse de lleno en la dirección y la producción de películas. Un año más tarde presentó Dreamland, su debut como director en una comedia sexual.

En octubre de 2025, en diálogo con la revista People, explicó cómo ese proceso lo ayudó a reconciliar ambas facetas: “No me imagino un mundo en el que simplemente piense: ‘Voy a hacer películas y no volveré a dar un concierto’. Esa no es mi personalidad. La música debe formar parte de mi trabajo anual”.

Su último trabajo como director fue en el documental Hung Up on a Dream: The Zombies Documentary (Foto: Instagram @robertschwartzman)

Robert Schwartzman habló sobre la posibilidad de participar de El diario de la princesa 3

A más de dos décadas del estreno de la primera entrega de El diario de la princesa, la posibilidad de que llegue una tercera parte de esta historia hizo que muchos fanáticos se preguntaran si existía la chance de que Robert volviera a darle vida a Michael.

En declaraciones recientes con la revista People, el actor explicó que sería un trabajo novedoso en su vida diaria: “Es curioso, nunca me opuse a dedicarme a la actuación y disfrutarla. Creo que simplemente me pongo nervioso. No tengo tanta confianza en mí mismo como actor. Creo que es eso. Si me das una guitarra y me subes al escenario, me siento muy bien haciéndolo”.

Además, subrayó que un eventual regreso de Michael Moscovitz debería responder a una decisión narrativa sólida. Según sostuvo, el proyecto tendría que contar “la historia correcta y las circunstancias adecuadas”. “En mi caso estoy a la espera de ver qué quieren hacer los cineastas con este nuevo capítulo. Si quieren que Michael vuelva para formar parte del viaje de los personajes, obviamente estaré encantado de apoyar sus esfuerzos”, señaló.

El anuncio oficial de la tercera película llegó en octubre de 2024, cuando Anne Hathaway confirmó su regreso como Mia Thermopolis con un mensaje que rápidamente se volvió viral. “Los milagros ocurren. De regreso a Genovia”, escribió en sus redes sociales. Poco después, The Hollywood Reporter informó que la dirección estará a cargo de Adele Lim, responsable de Joy Ride (2023).